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Вторник, 22 марта 2022, 15:06 мск

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Черногория обновила визовые правила для россиян

Фото: pixabay

Черногория запретила россиянам безвизовые поездки в страну на три месяца. Период безвизового пребывания сокращен до 30 дней, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 30-дневный срок оговорен в соглашении между РФ и Черногорией о взаимных поездках граждан от 2008 года. Сегодня его положения остаются актуальными.

Ранее Черногория присоединилась к пакету антироссийских санкций Евросоюза и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. В этой ситуации маловероятно, что к началу туристического сезона решение будет изменено.

Для пребывания в стране свыше 30 дней россияне должны получить в посольстве Черногории многократную визу на 3 месяца. Консульский сбор составит 60 евро. После приезда необходимо встать на учёт в полиции по месту проживания, в противном случае грозит штраф до 600 евро.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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