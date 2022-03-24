Черногория запретила сербским солдатам почтить память первой жертвы агрессии НАТО

МИД Черногории запретил церемонию возложение венка в Даниловграде, где погиб югославский солдат Саша Стайич – первая жертва агрессии НАТО против Югославии, передает «Балканист.ру».

Планировалось, что память Стайича почтут три офицера Вооруженных сил Сербии. Черногорский МИД объяснил отказ тем, что в казарме Даниловграда проходят военные учения.

В 2017 году Черногория стала 29-м членом НАТО, несмотря на массовые протесты граждан страны.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»