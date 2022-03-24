Забыли? Захарова напомнила, кто и когда разрушил фундамент европейской безопасности

Запад в 1999 году бомбежкой Югославии разрушил фундамент, на котором базировалась европейская безопасность после Второй мировой войны. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, после этого особым цинизмом западных стран являются напоминания о международном праве.

«В этот конкретно день 23 года назад, 24 марта 1999 года, НАТО начал агрессию против Югославии – европейской, напомню, страны, полноправного члена ООН, ОБСЕ, других многосторонних структур. Было попрано все – устав ООН, основополагающие нормы международного права. В течение 78 суток США и их союзники бомбили города и села, гражданскую инфраструктуру, больницы, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей и стариков», – констатировала официальный представитель МИД России.

Захарова назвала «кровавым и страшным» этот геополитический эксперимент западного сообщества. «Именно тогда Запад своими собственными руками разрушил тот фундамент, на котором базировалась безопасность в Европе в послевоенный период. Когда мы слышим, как сейчас нам говорят – Европа никогда не видела ничего подобного, приводя в пример Украину или другие государства, хочется напомнить – да неужели вы забыли себя самих в 90-е годы в Восточной Европе и, в частности, в Югославии? Может, вы забыли – там помнят и мы помним, и мир не забудет. Вашингтон и его сателлиты высокомерно в одностороннем порядке присвоили себе право применять силу, просто когда им вздумается, просто потому, что их геополитических эксперимент начал тогда давать сбой. Не все пошло гладко, не все салютовали», – подчеркнула она.

«Погибли сотни тысяч людей. А кто-то из них не погиб, просто был заражен по итогам бомбардировок снарядами с обедненным ураном, которые применялись в отношении граждан Югославии. Кстати, пострадали, между прочим, и граждане других стран, по ту сторону, то есть те натовские контингенты, которые были развернуты на земле. Все бесполезно, никто не виноват, никакие иски так и не были глобально удовлетворены – ну нет проблемы, вот и все. Просто сопутствующие потери. Потери, которые сопутствуют реализации геополитических амбиций США, Лондона и их сателлитов. Лишь после некоторых наиболее вопиющих случаев убийства гражданского населения американские военные нехотя принесли извинения. И это все», – уточнила Захарова.

«В нынешних обстоятельствах, когда речь идет о защите людей, которые в течение 8 лет долгих лет на Украине подвергались геноциду, издевательствам и пыткам, США и его союзники пытаются изобразить праведный гнев, цинично рассуждают о якобы имеющихся нарушениях международного права… так вы же его сами разбомбили в 1999 году, а потом неоднократно повторяли для вас успешный опыт в 2000-х. Не вам читать другим мораль», – заключила Захарова.

В 1999 году бомбардировка НАТО Югославии продолжалась с 24 марта по 10 июня. В ходе военной операции НАТО погибло до 5,7 тысячи мирных граждан и около 1 тысячи военных.

Москва, Мария Соколова

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