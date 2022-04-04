Победа на выборах: Путин направил поздравительные телеграммы президенту Сербии и премьер-министру Венгрии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы сербскому лидеру Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после их победы на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, глава российского государства назвал победу президента Сербии убедительной и отметил, что «итоги голосования в полной мере подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александра Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики».

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», – подчеркнул Путин в поздравлении.

В поздравительной телеграмме премьер-министру Венгрии Путин выразил уверенность, что, «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнёрских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

Как сообщалось ранее, действующий президент Сербии по итогам выборов, завершившихся накануне, одержал победу в первом туре при поддержке почти 60% избирателей. На парламентских выборах в Венгрии уверенно лидирует политическая коалиция, которую возглавляет Орбан. Согласно предварительным данным венгерской избирательной комиссии по итогам обработки 98,96% бюллетеней, партия «Фидес» и Христианско-демократическая партия набирают по партийным спискам 53,1% голосов и побеждают в 88 одномандатных округах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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