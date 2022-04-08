«Всё то же самое»: Запад повторяет на Украине косовские провокации

Запад на Украине повторяет отработанные ранее сценарии, которые были реализованы в боснийском и косовском конфликтах. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя развернутую иностранными СМИ информационную кампанию по поводу ЧП в украинском городе Буча, передает «Балканист.ру».

Дипломат сравнил произошедшее в Буче со случаем в косовском Рачаке. 15 января 1999 года югославские силовики ликвидировали албанских боевиков, окруживших село. При этом косовские сепаратисты заявили, что представители югославской полиции устроили в Рачаке «резню гражданского населения, убив 45 мирных жителей». Поданные в этом свете события послужили для НАТО поводом впервые поднять вопрос о применении военной силы в отношении Югославии.

«Всё то же самое, ничего нового, никакого нового способа провокации они не придумали. У нас есть доказательства того, что случай в Буче срежиссирован. Сегодня вину сваливают на Россию, тогда обвиняли Сербию и сербов, никому не дают услышать нашу позицию и аргументы. К сожалению, они готовят ещё провокации. Цель – сорвать переговоры и взвалить вину за произошедшее в Буче на Россию», – сказал Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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