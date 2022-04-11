Угроза «мостаризации»: в Боснии и Герцеговине обостряется политический кризис

Федерация Боснии и Герцеговины (БиГ) оказалась перед угрозой «мостаризации» – разделения на хорватскую и мусульманскую части по примеру города Мостар, который со времен гражданской войны является символом противостояния хорватов и боснийских мусульман. Об этом заявил член президиума парламента Хорватии Марио Караматич. По его словам, боснийские хорваты в состоянии устроить «Донецк и Луганск», если на предстоящих выборах снова будут нарушены их права.

Комментируя высказывания лидера боснийских мусульман, председателя Партии демократического действия Бакира Изетбеговича, заявившего, что Дейтонское соглашение является «смирительной рубашкой», Караматич подчеркнул, что «смирительная рубашка» в БиГ была навязана именно хорватам, поскольку боснийские мусульмане решают за них, кто будет их представителем в Президиуме страны.

Как сказал хорватский депутат, проблемы возникли, когда Верховные представители международного сообщества начали устранять гарантированные Дейтонским соглашением полномочия хорватского и сербского народов. «Они сменили огромное количество чиновников – как хорватов, так и сербов, и не тронули ни одного боснийского мусульманина. Проблема всех проблем заключается в том, что нам что-то навязывают люди, которые не понимают, ни куда они приехали, ни менталитета людей, которые здесь живут, и всегда поддерживают исключительно одну сторону. Это и приводит к нефункциональности государства», – констатировал он.

Депутат убежден, что представители мусульман, хорватов и сербов договорились бы о том, как строить общее государство «ко всеобщему удовлетворению», если бы в Боснии и Герцеговине не было внешних иностранных наставников. «Если они хотят, чтобы мы жили вместе, мы должны сами здесь договориться», – подчеркнул он.

При этом Караматич обратил внимание, что у боснийских хорватов нет своего представителя в Президиуме БиГ, в котором единственным политиком, который проявляет симпатию к хорватскому сообществу, является Милорад Додик – лидер сербов Боснии. По его словам, мусульманам и международному сообществу «удалось то, что ранее никому в истории не удавалось – помирить хорватов и сербов в Боснии и Герцеговине».

Загреб – Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»