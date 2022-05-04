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Конфликт на Украине

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Среда, 4 мая 2022, 14:29 мск

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В Болгарии проходят массовые акции против поставок оружия на Украину

Фото: официальный сайт движения «Русофилы»

В Болгарии прошла очередная акция за мир и нейтралитет с требованием к руководству страны не вмешиваться в конфликт на Украине. Накануне в Софии митингующие собрались перед зданием Национального собрания, призывая депутатов не втягивать Болгарию в вооруженный конфликт и не предоставлять Киеву военную помощь.

Как пишет «Балканист.ру», демонстранты размахивали болгарскими триколорами и скандировали «Мы хотим мира!» В общей сложности марши за нейтралитет прошли в десяти городах страны.

Источник: официальный сайт движения «Русофилы»

Предполагается, что сегодня в Варне пройдет внеочередное заседание Национального собрания Болгарии на тему предоставления Киеву военной помощи. Ранее Болгарская социалистическая партия заявила, что покинет правящую коалицию, если Совет министров примет решение об отправке оружия киевскому режиму. Также против вмешательства в украинский конфликт выступает парламентская партия «Возрождение».

София, служба информации РИА «Новый День»

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