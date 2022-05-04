Стала известна дата всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине намечены на 2 октября. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны. В поддержку этого решения проголосовали пятеро из семи членов Центризбиркома, один выступил против, еще один не явился на заседание, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Предполагается, что граждане Боснии и Герцеговины выберут членов Президиума БиГ и Парламентской ассамблеи БиГ, а также парламента Федерации БиГ (мусульмано-хорватского энтитета), Народной Скупщины Республики Сербской (сербского энтитета); президента Республики Сербской, депутатов парламента округа Брчко и всех кантональных парламентов ФБиГ.

Единственный член Центральной избирательной комиссии, проголосовавший против решения о назначении выборов, представитель хорватского населения Владо Рогич заявил, что в БиГ отсутствуют необходимые правовые положения и предварительные условия для проведения свободных и демократических выборов.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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