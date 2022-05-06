Хорватия просит ЕС сделать еще одно исключение для импорта нефти из России

Загреб выступил за исключение из эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России, согласно которому Хорватия могла бы получать сырье для производства дизельного топлива после 2022 года, передает «Балканист.ру» со ссылкой на издание Večernji list.

Как сообщается, в ходе переговоров в ЕС Хорватия выступила за исключение на импорт газойля для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Риеке, принадлежащего компании INA. Проблема в том, что газойль является сырьем, необходимым для производства дизельного топлива, и нефтеперерабатывающий завод INA оптимизирован для его использования в производственном цикле. «Предложения газойля на рынке весьма ограничено. Следовательно, INA привержена дальнейшим закупкам газойля из России, как это было до сих пор», – уточняется в публикации.

Главным противником эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты в ЕС выступила Венгрия, представители которой в Брюсселе ранее потребовали постоянного исключения для своей страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что такие санкции равносильны «атомной бомбе». В то же время Словакия добивались для себя исключения из эмбарго до 2025 года, а Чехия и Болгария дали понять, что согласны на исключение, по крайней мере, до конца 2023 года.

В Еврокомиссии признали, что переговоры о новом пакете антироссийских санкций могут затянуться.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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