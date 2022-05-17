Евросоюз снова давит на Сербию: Брюссель требует от Белграда срочно ввести антироссийские санкции

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Сербии в срочном порядке присоединиться к внешнеполитическому курсу ЕС и ввести санкции в отношении России, что уже сделали остальные государства Балканского региона. Такое заявление глава европейской дипломатии сделал после заседания Совета ЕС. По его словам, нейтралитет в условиях украинского кризиса недопустим.

«Министры иностранных дел ЕС выразили четкое ожидание от партнеров и будущих членов Евросоюза приверженности общим ценностям, общей внешней политике и политике безопасности. Тем, кто еще этого не сделал, – а Сербия в их числе, – следует ускорить согласование и применение антироссийских санкций. <…> Мы ожидаем, что кандидаты (в ЕС) и наши партнеры будут полностью следовать курсу нашей внешней политики», – цитирует «Балканист.ру» заявление Борреля.

Европейский чиновник также предупредил, что в данной ситуации нейтральный статус стран-кандидатов в ЕС «не соответствует их европейскому будущему». «Поддержание тесных отношений с режимом Путина больше не соответствует выстраиванию совместного с ЕС будущего. Эти две вещи не совместимы. Нейтралитет в отношении войны в Украине – неверный подход. Одна страна напала на другую, и поставить их на один уровень – значит уравнять нападающего и жертву, а это невозможно», – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»