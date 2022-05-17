российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 мая 2022, 14:44 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория поддержала киевский режим: отправлена военная и гуманитарная помощь

Фото: pixabay.com

Черногория направила киевскому режиму груз военной и гуманитарной помощи на общую сумму 400 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении министерства обороны балканской республики.

«В ответ на просьбу Украины об оказании помощи в кризисной ситуации, вызванной агрессией России против этой страны, Черногория направила дружественной Украине военную и гуманитарную помощь», – цитирует заявление ведомства «Балканист.ру».

Минобороны Черногории также уточнило, что Подгорица в координации со своими европейскими партнерами и союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по успешному реагированию на все вызовы, с которыми она сталкивается.

Ранее Черногория присоединилась ко всем антироссийским санкциям ЕС и выслала в общей сложности пять российских дипломатов, работавших в посольстве в Подгорице.

Правительство РФ внесло Черногорию в список недружественных России государств.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Должны предстать перед судом: Госдума готовит протокольное поручение о запрете обмена нацистских преступников / Минобороны РФ: в районе «Азовстали» объявлен режим тишины и организован гумкоридор / «Второй» Вьетнам для США: Вашингтон «кинет» Евросоюз на украинском фронте / Житель белгородского села Середа был ранен при обстреле Украиной / США нужно исцелить себя: «дефектная демократия» мешает другим странам выступить против России / Украинская группа победила на «Евровидении-2022» в Италии / Франция конфисковала собранные для детей Донбасса деньги / Командир украинских морпехов просит помощи у Илона Маска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,