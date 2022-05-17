Черногория поддержала киевский режим: отправлена военная и гуманитарная помощь

Черногория направила киевскому режиму груз военной и гуманитарной помощи на общую сумму 400 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении министерства обороны балканской республики.

«В ответ на просьбу Украины об оказании помощи в кризисной ситуации, вызванной агрессией России против этой страны, Черногория направила дружественной Украине военную и гуманитарную помощь», – цитирует заявление ведомства «Балканист.ру».

Минобороны Черногории также уточнило, что Подгорица в координации со своими европейскими партнерами и союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по успешному реагированию на все вызовы, с которыми она сталкивается.

Ранее Черногория присоединилась ко всем антироссийским санкциям ЕС и выслала в общей сложности пять российских дипломатов, работавших в посольстве в Подгорице.

Правительство РФ внесло Черногорию в список недружественных России государств.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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