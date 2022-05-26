Премьер-министр Венгрии объявил об антикризисных решениях: банки и компании обязаны поделиться сверхприбылью

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о первых шагах своего правительства в рамках чрезвычайного положения: банки и компании, получающие сверхприбыли, должны будут вкладываться в укрепление венгерской армии и в финансирование расходов домохозяйств на энергоносители. По его словам, дополнительный сбор будет действовать до 2024 года.

«Мы обязываем банки, страховщиков, крупные розничные сети, энергетику и коммерческие компании, телекоммуникационные компании и авиакомпании выплачивать значительную часть своей сверхприбыли в два государственных фонда», – цитирует Орбана «Балканист.ру».

Предполагается, что из первого фонда власти будут оплачивать компенсацию домохозяйствам за повышение цен на энергоносители, из второго – содержание и модернизацию армии. Орбан пока не уточнил прогнозируемую сумму поступлений от новых сборов, пообещав, что все детали будут объявлены в четверг, 26 мая.

Как сообщал «Новый День», 24 мая после утверждения нового состава правительства Венгрии премьер-министр объявил в стране чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине. Орбан в подчеркнул, что Венгрия должна оставаться в стороне от этой ситуации и защищать финансовую безопасность венгерских семей.

Стоит отметить, что угрозу энергетической безопасности страны представляет не только предполагающий эмбарго на поставку российской нефти шестой пакет санкций ЕС, – на который в Будапеште наложили вето. Дело в том, 65% нефти в Венгрию поставляется из России по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Украины. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль уже заявила, что у Киева есть рычаг, чтобы не допустить «разрушения европейского единства, на что направлены сейчас усилия Кремля».

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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