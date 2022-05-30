Глава МВД Сербии: Решение Белграда отстраниться от антироссийской истерики пользуется уважением

Президент Сербии Александр Вучич отстоял право на независимую политику своей страны в условиях жесточайшего давления Запада. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, комментируя договорённость о трехлетнем газовом контракте, условия которого обсудили накануне лидеры Сербии и России.

«Вучич – последний свободный лидер Европы, и его храбрость и упорство в защите Сербии ценят. Договорённость между Вучичем и Путиным о поставках газа – доказательство того, что решение Сербии отстраниться от антироссийской истерики пользуется уважением. Только Вучич знает, во что ему обходится политика нейтралитета. Но если бы её не было, не было бы и газового контракта, о котором более сильные государства могут только мечтать. У них больше денег, но меньше чести и достоинства, чем у Сербии. Свободный лидер свободного народа принимает решения во благо Сербии и приказам не подчиняется», – заявил Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Накануне, 29 мая, президенты Сербии и России договорились заключении трехлетнего контракта на поставки газа в Сербию по самой низкой в Европе цене. Цена за тысячу кубометров российского газа составит от 310 до 408 долларов: точная стоимость станет известна после завершения переговоров Белграда и «Газпрома».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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