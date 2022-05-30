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Понедельник, 30 мая 2022, 12:42 мск

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Антироссийский курс: Албания готовится возглавить Совбез ООН

Фото: официальный аккаунт премьер-министра Албании в соцсетях

Албания с 1 июня возглавит Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН). В Нью-Йорке делегацию страны представят премьер-министр страны Эди Рама и министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

Ранее в Тиране отмечали, что Албания в качестве непостоянного члена Совбеза ООН уже высказалась против агрессии России на Украине. Глава албанского МИД Олта Джачка указала, что в предстоящий период страна приложит все дипломатические усилия для ещё большей изоляции России, передает «Балканист.ру».

Албания стала членом ООН в декабре 1955 года. В прошлом году впервые за 66 лет Албания получила статус непостоянного члена Совбеза.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств-членов – 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок каждый год. Постоянными участниками Совета Безопасности ООН являются Россия, Китай, США, Великобритания, Франция.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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