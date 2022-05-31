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Вторник, 31 мая 2022, 16:22 мск

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Венгрия добилась санкционного исключения

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Венгрия добилась для себя исключения из санкционного режима Евросоюза: Будапешт продолжит получать российскую нефть. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Договор достигнут. Тотальное эмбарго для нас было бы неприемлемым. Венгерские семьи могут спать спокойно, мы отклонили невозможную идею», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 65% получаемой Венгрией нефти поступает по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Украины.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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