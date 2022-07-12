«Господин соврамши»: российское посольство ответило президенту Северной Македонии

Посольство России в Северной Македонии опровергло заявления президента страны Стево Пендаровского о том, что Москва якобы использует в своих интересах протесты местной оппозиции. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.

«Обратили внимание на заявления президента Республики Северной Македонии (РСМ) г-на С. Пендаровского в интервью телеканалу «ТВ 21» 8 июля и газете «Этнос» 10 июля в отношении действий России в РСМ и в Балканском регионе в целом. Отвергаем высказанные в адрес нашей страны обвинения – Россия не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела любого государства, включая и Северную Македонию, – как бы в этом ее ни пытались уличить. Это противоречит самой философии российской внешней политики. Хорошо известно, что подобные попытки никогда не приносят искомого эффекта и в конечном итоге дискредитируют тех, кто прибегает к таким методам», – цитирует «Балканист.ру» заявление посольства РФ.

В сообщении подчеркивается, что Россия с уважением относится к любому выбору македонского народа, а также «готова и впредь выстраивать наше взаимодействие именно на такой – взаимоуважительной и равноправной – основе».

Ранее в Скопье прошли многотысячные протесты, в ходе которых толпа прорвала ограждение парламента Северной Македонии и забросала его коктейлями Молотова, яйцами и камнями. При этом пострадали 47 полицейских. Оппозиция требует от власти отказаться от компромисса с Болгарией ради начала переговоров об интеграции страны в ЕС.

Болгария как член Евросоюза потребовала признать, что македонский язык имеет болгарские корни. Как считают протестующие, болгары оспаривают право Северной Македонии на собственную историю и культуру.

Скопье, Служба информации РИА Новый День

© 2022, РИА «Новый День»