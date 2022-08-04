Тайваньский кризис не помеха: лидер сербов Боснии назвал Китай опорой многополярного мира

Китай является одной из стабильных опор нарождающегося многополярного мира, который приходит на смену разрушающемуся однополярному. Такое мнение в комментарии Центральному радиотелевидению Китая (CCTV) по поводу ситуации вокруг Тайваня выразил член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик.

Он добавил, что все последние действия КНР доказывают прочность его международного присутствия.

«Концепция общего будущего человечества, продвигаемая председателем Си Цзиньпином, показывает, что Китай может реализовать свои программы и не отказывается от своих планов. Эта концепция по сути все больше принимается в мире, и ясно, что Китай всегда руководствовался прежде всего уважением международного права и территориальной целостностью международно признанных стран», – цитирует Додика портал «Балканист.ру».

Лидер сербов Боснии и Герцеговины добавил, что Китай – это страна, которая никогда не применяла разные принципы и подходы к одним и тем же ситуациям в мире. Кроме того, по его мнению, стоит ожидать, что Пекин будет играть более значительную мировую роль в будущем.

«Не потому, что Китай этого хочет или не хочет, а просто потому, что сегодня в мире царит серьезный хаос и кажется, что только Китай стабилен», – добавил Додик.

В ответ посол Китая в Боснии и Герцеговине Цзи Пин поблагодарил члена Президиума БиГ за поддержку Пекина в тайваньском вопросе.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

© 2022, РИА «Новый День»