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Пятница, 12 августа 2022, 17:35 мск

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Черногория объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Черногории объявило еще одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата. Как утверждает МИД, поводом для решения стала «деятельность, противоречащая статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях».

«Официальная нота об этом решении, в которой обозначен семидневный срок для выезда с территории Черногории, сегодня вручена послу РФ Владиславу Масленикову», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Балканист.ру».

Издание также отмечает, что в российском МИДе уже пообещали соответствующий ответ.

Ранее Москва выслала черногорского дипломата после решения Подгорицы объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ.

Напомним, Черногория включена в список недружественных России государств.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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