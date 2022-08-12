Черногория объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Черногории объявило еще одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата. Как утверждает МИД, поводом для решения стала «деятельность, противоречащая статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях».
«Официальная нота об этом решении, в которой обозначен семидневный срок для выезда с территории Черногории, сегодня вручена послу РФ Владиславу Масленикову», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Балканист.ру».
Издание также отмечает, что в российском МИДе уже пообещали соответствующий ответ.
Ранее Москва выслала черногорского дипломата после решения Подгорицы объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ.
Напомним, Черногория включена в список недружественных России государств.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube