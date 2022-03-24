Ответная мера: МИД России сообщил о высылке черногорского дипломата

МИД России сообщил об ответном решении на действия Черногории, где 4 марта персоной нон грата был объявлен российский дипломат.

Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, послу Черногории вручена нота об объявлении «persona non grata» сотрудника черногорского посольства в Москве.

«Данная мера является ответом на принятое 4 марта с.г. черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Подгорице», – уточнили в МИД России.

Москва – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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