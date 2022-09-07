российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 сентября 2022, 16:49 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном

Фото: официальный аккаунт премьер-министра Албании в соцсетях

Тирана разорвала дипломатические отношения с Ираном. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. По его словам, причиной этого решения стала причастность Тегерана к масштабной июльской кибератаке на правительственные компьютерные системы.

«Правительство приняло решение немедленно разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Этот ответ полностью пропорционален серьезности и риску кибератаки, которая угрожала парализовать государственные службы, взломать цифровые системы, раскрыть государственные записи, украсть электронные сообщения правительственной внутренней сети, вызвать хаос и поставить безопасность в стране под угрозу», – сказал премьер-министр Албании, заявление которого цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, иранские дипломаты и сотрудники посольства обязаны покинуть Албанию в течение 24 часов.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

ЕК рассмотрит вопрос лимита цен на газ 9 сентября / Чехия и Польша возобновят строительство газопровода Stork II / Отрыв западных элит от интересов своих граждан растет, заявил Путин / Черногория на пороге банкротства: президент Джуканович обрушился с критикой на правительство страны / Евросоюз может утвердить ценовой потолок для российского газа на этой неделе / Трудности перевода: Лавров пообещал сделать выводы, если высказывание Борреля о России подтвердится / Косово и Украина едва не поссорили Сербию и Словению / В МИД РФ заверили, что Балтика не станет внутренним морем НАТО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Иран,