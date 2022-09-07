Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном

Тирана разорвала дипломатические отношения с Ираном. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. По его словам, причиной этого решения стала причастность Тегерана к масштабной июльской кибератаке на правительственные компьютерные системы.

«Правительство приняло решение немедленно разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Этот ответ полностью пропорционален серьезности и риску кибератаки, которая угрожала парализовать государственные службы, взломать цифровые системы, раскрыть государственные записи, украсть электронные сообщения правительственной внутренней сети, вызвать хаос и поставить безопасность в стране под угрозу», – сказал премьер-министр Албании, заявление которого цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, иранские дипломаты и сотрудники посольства обязаны покинуть Албанию в течение 24 часов.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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