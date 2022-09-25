Сербия отказывается признать легитимными референдумы о вхождении в Россию украинских территорий

Белград не сможет поддержать результаты референдума в регионах Украины, поскольку это полностью противоречило бы сербским государственным и национальным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

По его словам, такая позиция продиктована также Уставом ООН и общепризнанными принципами и нормами международного права. «Наша приверженность принципам и нормам международного публичного права, Уставу Организации Объединенных Наций принципиальна. Это бы полностью противоречило нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ», – цитирует «Балканист.ру» заявление Селаковича.

Министр также заявил, что план консультаций, который на днях подписал с главой МИД России Сергеем Лавровым, продлевается с 1996 года, подписание документа было технической процедурой и о политике безопасности речи не шло.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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