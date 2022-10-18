МИД России предупредил о негативных последствиях присоединения Сербии к санкциям ЕС

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предупредил о негативных последствиях присоединения Сербии к антироссийским санкциям.

«Я был бы нечестен, если бы сказал, что мы останемся равнодушны к введению Сербией санкций против нас. Конечно, мы были бы разочарованы», – заявил во время визита в Белград Грушко, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Когда на Западе вводят санкции против нас, они фактически вводят санкции против самих себя. Все знают о плачевном положении дел в энергетике, в сфере продовольственной безопасности. Это как раз результат санкций, которые ухудшили и без того критическую ситуацию в результате пандемии. Сейчас из-за этого страдает сам Запад. Это введение санкций против самих себя. Мы исходим из того, что любая власть, которая руководствуется национальными интересами и не поддается давлению, не пойдет на подобное политическое харакири», – сказал замглавы МИД РФ.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад перешёл к открытым угрозам в адрес Белграда, настаивая на антироссийских мерах. При этом сербский лидер пояснил, что в случае введения санкций Сербию всего лишь одобрительно похлопали бы по плечу, после чего наверняка Запад будет продавливать решение о признании независимости Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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