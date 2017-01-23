«Будущее России более чем туманно»: специалисты раскритиковали стратегию развития российских регионов

Публикации за 23.01.17

Разработанный Минэкономразвития России проект стратегии пространственного развития страны на ближайшие полтора десятилетия вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма неоднозначно, по словам эксперта, выглядит идея развития агломераций как локомотивов экономического развития регионов. «С одной стороны, логика авторов понятна, – признает г-н Журавлев. – Развитие науки, техники и технологий, размещение высокотехнологичного производства удобнее и перспективнее в крупных городах. Но развитие подобной агломерации может идти только одним путем – за счет «высасывания» населения из малых городов и его концентрации в крупных. Его последствиями станут усиление разрыва между теми регионами, в которых находятся крупные города, и теми, где таких городов нет. Таким образом, предлагаемое лекарство будет не лечить болезнь, а усугублять ее».

Второй важный вопрос касается создания макрорегионов. Авторы проекта уверены, что они дадут некий кумулятивный эффект. Но непонятно, каким образом. Ведь и сегодня никто не мешает экономическим субъектам объединяться без привязки к региональным границам, отмечает Дмитрий Журавлев. «Региональная власть создает кумулятивный эффект за счет бюджетной и налоговой политики: льгот, разрешений, реализации региональных программ, – напоминает эксперт. – Чтобы макрорегион имел те же возможности, он должен иметь свои органы власти и обособленную бюджетную систему, что противоречит законодательству. В ином же случае совершенно неясно, что изменится взаимодействие региональных экономических субъектов при их объединении в макрорегион».

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Задачи, поставленные в стратегии, важны и актуальны, но методы их разрешения далеки от идеальных, подчеркивает директор Института региональных проблем. Почему же проект опирается на идеи развития агломераций и создания макрорегионов, задается вопросом эксперт. И отвечает сам себе: многое станет ясно, если обратиться к предлагаемым сценариям.

Первый сценарий – консервативный: все будет, как было; проблемы будут решаться за счет стихии рынка и перераспределения доходов бюджета между регионами через федеральный бюджет. Но оба этих инструмента только усугубляют и без того неидеальное положение дел. «Логично, что рыночные игроки стремятся работать в развитых регионах, и тем самым усиливают разрыв между богатыми и бедными субъектами, а трансфертная поддержка лишает дотационные регионы стимулов к развитию», – констатирует Дмитрий Журавлев.

Второй сценарий – конкурентного роста – фактически является вариантом первого: работают те же механизмы, но с добавлением привлеченных инвестиций. При этом непонятно, откуда они возьмутся. Ведь в бедные регионы с мизерным рынком и слаборазвитой инфраструктурой частный инвестор по доброй воле не пойдет.

Третий сценарий – диверсифицированного пространственного роста – исходит из предположений, что каждый регион уникален с точки зрения не только его экономики, но и человеческого потенциала, экологии, культуры. Но запуск подобного сценария должен быть результатом, а не путем реализации программы, так как этот механизм заработает лишь после того, как экономика регионов будет развита в соответствии с их уникальными возможностями.

«В этом и заключено противоречие рассматриваемой стратегии: ставя разумные цели, авторы стремятся использовать для их достижения привычные рыночные механизмы, хотя именно они и породили имеющиеся на сегодняшний день проблемы, – резюмирует эксперт. – Остается надеяться, что представленный проект впереди ждет более детальная проработка. Пока же перспективы пространственного развития Российской Федерации выглядят более чем туманно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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