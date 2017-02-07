Мастер-класс по самогипнозу: Челябинск помчался к званию экологической столицы

Публикации за 07.02.17

Челябинск начал движение к званию экологической столицы. Можно сказать семимильными шагами.

Как уже сообщало РИА «Новый День», южноуральские чиновники вознамерились превратить Челябинск в экологическую столицу России, о чем и оповестили широкую общественность 19 января сего года. Горожане тогда подняли функционеров на смех: при сегодняшнем состоянии воды, воздуха и почвы в областном центре впору говорить о зоне экологического бедствия. И разобраться с проблемой за 30 лет и 3 года не удастся, даже если сегодня разом остановить все промышленные предприятия и оставить в городе только троллейбус и трамвай.

Однако сегодня можно с уверенностью констатировать: чиновники уже начали движение к поставленной цели. Главный прием – внушение.

И дело даже не в том, что 4-5 февраля мэрия Челябинска запланировала провести форсайт-сессию, на которой и должны были обсудить, как же сделать Челябинск эко-столицей к 2050 году (о результатах коей, кстати, публике ничего не известно до сих пор).

Но начало февраля ознаменовалось весьма знаковыми событиями.

Первое – масштабное нашествие в столицу Южного Урала радетелей за природы и интересы простых коркинцев: на минувшей неделе в Челябинске прошли сразу два круглых стола, в которых приняли участие залетные «борцы за экологию», предводительствуемые председателем комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Сергеем Черниным и известным тележурналистом Тимофеем Баженовым.

Прибыли они в Челябинск не просто так. В планах «защитников» были встречи с чиновникам областного правительства и очередная попытка убедить южноуральцев, в первую очередь – челябинцев, в том, что небезызвестная Русская медная компания, вознамерившаяся построить в полтура десятках километров от Челябинска Томинский горно-обогатительный комбинат, – настоящая спасительница экологии областного центра и всего Южного Урала.

Речь, как вы уже догадались, о Коркинскомо разрезе. «Коркинский разрез – самая большая яма Евразии, – вещал в ходе круглого стола 3 февраля г-н Баженов. – Чтобы ее ликвидировать, необходимо огромное количество материала. Взять столько инертного грунта неоткуда. Ну, марсиан давайте попросим! Поэтому нужно искать решение проблемы. Засыпать яму хвостами ГОКа – оптимальное решение». При этом днем ранее он же договорился до того, что якобы проект рекультивации разреза с использованием отходов Томинского ГОКа – не инициатива Русской медной компании, а инициатива чуть ли не самих коркинцев. Или уж, во всяком случае, вызвавших защищать их интересы московских гостей.

«Я хочу сказать, что «хвосты» Томинского ГОКа – это великолепная идея, она должна быть реализована! И слава Богу, что РМК согласилась поддержать проект, иначе проблема Коркинского разреза не была бы решена вообще», – вторил тележурналисту Сергей Чернин.

Столь активное продвижение сомнительного с точки зрения воздействия на окружающую среду проекта в Год экологии могло бы обескуражить, если бы не укладывалось в последующую логику событий.

Сегодня в пресс-центре ОТВ состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Казалось бы, самое время затронуть и экологическую проблематику. Но – нет. От ответа на прямой вопрос модератора о роли экологии в развитии злокачественных новообразований главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева предпочла уклониться, остановившись на таких факторах риска, как курение, избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни.

Но дотошные журналисты не успокоились, поинтересовавшись уже в лоб: насколько повышает риск развития рака смог, неделями висящий над Челябинском и другими городами Южного Урала. «Как-то жестко утверждать, что у нас заболеваемость высокая, потому что у нас вот такая экология… Да, не исключается связь. Но никто открыто пока не может утверждать», – заявила представитель министерства. И перешла к обсуждению таких явлений, как радиация и повышенная инсоляция. На том простом основании, что они тоже относятся к экологии.

Однако на протяжении всего спича не покидало ощущение, что чиновникам областного правительства просто-напросто запретили говорить об экологических проблемах и их связи, например, со здоровьем жителей региона.

Может быть, это – один из кейсов прошедшей форсайт-сессии? В которой, кстати, должны были принять участие маркетологи и бренд-менеджеры.

И действительно. Зачем стараться улучшить экологическую обстановку в регионе, если можно просто убедить южноуральцев, что у нас и так прекрасная экология? Вот только ГОК построим и разрез закопаем.

Конечно, поначалу убедить будет трудно. Но за 30 лет и 3 года, думается, можно. К тому же число тех, кто еще помнит, что экология и здоровье тесно связаны между собой, с каждым годом будет неуклонно уменьшаться. Но экология, как утверждают чиновники местного минздрава, здесь будет совершенно не при чем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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