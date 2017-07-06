Южноуральская металлургия лишилась сырьевой базы и специалистов среднего звена

Южноуральские металлурги не могут решить проблему дефицита кадров и сырья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в масштабах страны Южный Урал занимает первое место по выплавке стали и производству проката черных металлов.

Сегодня металлурги Челябинской области выпускают свыше 26% общероссийского производства чугуна, а объемы производства листового холоднокатаного проката достигают 40%.

По данным Челябинскстата, в 2016 году индекс промышленного производства в России по сравнению с предыдущим годом составил 101,1%, по металлургическому производству – 96,7%.

За 5 месяцев 2017 года индекс производства металлургии в Челябинской области оказался выше, чем за весь предыдущий год, а также обогнал общероссийские показатели в данной отрасли (100,8% против 94,4%). В целом, доля металлургического производства в обороте свыше 30 предприятий региона составляет чуть более четверти.

Однако, несмотря на значительные объемы отпуска стали, металлургическая отрасль переживает не лучшие времена. Наиболее остро ощущается проблема дефицита кадров.

По данным гендиректора «Челябинского электрометаллургического комбината» Павла Ходоровского, сегодня на предприятиях отмечается острая нехватка специалистов среднего звена: металлургов-мастеров, будущих начальников цехов.

Наблюдается и дефицит специалистов рабочих профессий: плавильщиков, электромонтеров, слесарей по ремонту металлургического оборудования. Сегодня на завод устраиваются, в основном, деревенские жители, не прошедшие подготовку в учебных заведениях. Отток кадров, по мнению заведующего кафедрой материаловедения и физикохимии материалов ЮУрГУ Геннадия Михайлова, связан с уровнем заработной платы и отсутствием социального пакета, в том числе жилья для работников металлургии. «Раньше работу металлургов оценивали намного выше, чем работу на машиностроительных предприятиях и даже на многих оборонных заводах, – отмечает профессор. – Сейчас заработная плата инженерного персонала в машиностроительной отрасли может превышать зарплату специалистов на важнейших для страны объектах металлургии».

Еще одной головной болью промышленников стало отсутствие собственной сырьевой базы. «Вспомните казахстанские игры с хромом? Ну, что это такое: не отгружать в Челябинскую область руду, потому что какому-то малому предприятию не заплатили за провоз по казахской железной дороге. Не говоря уж о том, что качество этой руды не соответствовало ее стоимости», – возмущается Михайлов. При этом миллиарды тонн имеющейся на Южном Урале железной руды (запасы титаномагнетитов и сидеритов) находятся в таком виде, что не могут быть обработаны в доменных печах. В свою очередь, сталеплавильный процесс требует дополнительных расходов на фасовочный материал и электроэнергию. Ко всему прочему, страдает и экология: вредные шлаки приходится свозить на отвалы.

В настоящий момент промышленники могут лишь сдерживать нарастающий ком отраслевых проблем, решая кадровый голод перетягиванием работников из других предприятий и закупая сырье за рубежом. Искоренить озвученные проблемы, по мнению промышленников, в силах лишь государство. Будь то единая школа подготовки кадров в области металлургии или желание защитить российских производителей ферросплавов антидемпинговыми законами.

Челябинск, Юлия Димова

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