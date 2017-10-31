«Это несерьезно!»: на Южном Урале поговорили об экстремизме

Южноуральские общественники попытались объединить усилия для защиты неясных «традиционных ценностей» от экстремизма и «чужой цивилизационной системы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в здании правительства Челябинской области состоялся круглый стол «Экспертно-аналитическая работа в сфере профилактики и противодействия экстремистским проявлениям на территории Челябинской области». Мероприятие проходило под эгидой общественной палаты региона.

Отметим, это не первый подобный круглый стол. Ему предшествовали два аналогичных мероприятия, проходившие в стенах Челябинского государственного университета. Впрочем, и на сей раз ОП ЧО игра роль, скорее, некоего «статусного прикрытия»: модератором выступила декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова, а глава общественной палаты Олег Дубровин после приветственных слов начальника управления общественных связей аппарата правительства Челябинской области Дмитрия Семенова и самой г-жи Ягнаковой предпочел ретироваться.

Университетский декан показала себя достаточно жестким модератором, четко отслеживая регламент выступлений. Впрочем, как таковых внятных докладов не прозвучало. Лишь спич первого участника – «Проблема экстремизма в современном религиозном сознании» историка Виталия Унрау – произвел впечатление на слушателей совещания, и то, скорее, тем, что был выдержан в академическом ключе. Так, начал его автор аж с определения сознания как такового, а при определении религиозного сознания прибег к помощи самого Гегеля.

Правда, в полной мере насладиться выступлением участники круглого стола не смогли: Эльвина Ягнакова несколько раз прерывала докладчика, напоминая о регламенте. И все же в ходе этого скомканного выступления г-н Унрау успел сформулировать призыв относиться к религиозным экстремистам серьезно. Религиозный экстремизм – это новая религиозная реальность, а не просто искаженная традиционная религиозность, настаивал докладчик. И люди, его исповедующие, на самом деле сознают себя «истинно верующими». А значит, увещеваниями в духе «вы просто неправильно поняли священные книги, которые читали» радикалов не переубедить.

Однако едва проклюнувшаяся дискуссионная нотка утонула в последующих докладах. Так, сообщение «Психологические аспекты духовной безопасности» свелось к беглому перечислению функций педагогов-психологов в образовательных учреждениях, а также призыву создать некую рабочую группу по разработке инструментария, который мог бы позволить учителям, социальным педагогам и психологам определять, попал ли школьник в сферу влияния экстремистских сообществ и нужна ли ему помощь. Эта идея, кстати, показалась модератору круглого стола не слишком амбициозной, и Эльвина Ягнакова предложила, в свою очередь, создать рабочую группу, призванную объединить не только психологов, но и других экспертов, а также представителей правоохранительных и силовых структур. В общем, всех, кто, так или иначе, соприкасается с проблематикой противодействия экстремизму.

Для чего необходимо объединять усилия, стало ясно из двух реплик, прозвучавших по итогам заслушанных выступлений. Автор одной из них немного эмоционально рассказал о ведущейся против России духовно-ментальной войне, целью которой является слом «нашего цивилизационного сознания» и навязывание жителям страны сознания «чуждого». Еще одна участница «круглого стола» не согласилась с тезисом о «новой религиозной реальности», напомнив, что в стране и на Южном Урале есть традиционные религии и традиционные культуры, и именно на их ценности нужно опираться в ходе противодействия экстремизму, в том числе и в воспитательных практиках в школе.

Что интересно, она же допустила, что далеко не все ценности традиционных религий и культур Южного Урала могут совпадать. Какую именно модель «цивилизационного сознания» намерены защищать участники круглого стола, в таком случае остается загадкой. Да и будут ли они в состоянии это сделать, если за одним столом под эгидой Общественной палаты Челябинской области собрались, например, сторонники традиционной патриархальной семьи и не менее убежденные защитники ювенальной юстиции?

Впрочем, участники мероприятия оказались весьма скептично настроены по поводу перспективы создания упоминавшейся рабочей группы или площадки. «О необходимости создания рабочей группы начали говорить еще в конце 1990-х годов и до сих пор не создали? Опять будем говорить, что нужно?!» – раздраженно прокомментировала «итоги» круглого стола одна из участниц, покидая меропариятие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.10.17

В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО). / Ливни и ветер: на Южный Урал надвигается калининградский шторм. / В Челябинске узаконили снос автопарковок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»