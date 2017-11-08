Российские политконсультанты работают за еду: общественники изучили финансовую отчетность сентябрьских выборов

Политические консультанты на сентябрьских выборах глав российских регионов работали «за еду». К такому выводу пришли аналитики движения в защиту прав избирателей «Голос», изучив официальную финансовую отчетность кандидатов в губернаторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно законодательству, в случае, если кандидат потратил на свою кампанию средства не из официального избирательного фонда, и эта сумма превысила 10% его предельного размера, то итоги выборов могут отменить.

Между тем, отмечают в «Голосе», информация о расходах на политконсалтинговые услуги победивших кандидатов на выборах глав субъектов РФ в опубликованных к концу октября финансовых отчетах выглядит весьма сомнительно: из 13 глав регионов, чьи отчеты удалось обнаружить, лишь пятеро показали расходы на оплату консультационных услуг. При этом в СМИ фигурировали имена политических консультантов в привязке к регионам и кампаниям, что позволяет предполагать, что услуги все-таки оказывались. «Сокрытие реальных цифр может быть обусловлено тратой бюджетных средств и удорожанием бухгалтерских и юридических услуг, которые используются в ходе избирательной кампании», – считают эксперты.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в рамках судебного заседания по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова политтехнолог Александр Георгиев, заявил, что оплата его услуг практически всегда производилась не из официальных избирательных фондов. В частности, в 2011 году на выборах только в двух муниципалитетах (Верхнем Уфалее и Нязепетровске) из неофициальных источников было потрачено около 2,5 млн руб.

Действительно, практика предыдущих лет показала, что расходы на оплату услуг консультантов часто остаются в «тени», отмечают в «Голосе». Так, в 2016 году подобные расходы не были отражены в финансовых отчетах целого ряда избранных глав регионов: например, Рамзана Кадырова (Чечня), Шолбана Кара-оол (Тыва), Сергея Морозова (Ульяновская область), Игоря Рудени (Тверская область).

В марте 2017 года федеральные СМИ сообщили об участии сотрудников администрации президента РФ в согласовании политических консультантов для будущих кандидатов в главы регионов: назывались конкретные имена и компании в привязке к регионам. Движение «Голос» направило в АП официальный запрос. В ответе утверждалось, что подбор политконсультантов не входит в полномочия АП, однако занимались ли этим сотрудники АП подобной деятельностью, не уточнялось.

СМИ также указывали и примерные расценки на такие услуги: от 300 тыс до 1 млн рублей в месяц без учета стоимости проживания, питания, расходов на связь и суточных. Стоимость услуг специалистов с «федеральным именем» достигала 8 – 10 млн рублей, называлась так же цена 50 тыс – 150 тыс долларов за разработку стратегии кампании и эпизодическое консультирование.

Все расходы кандидата на проведение избирательной кампании должны быть оплачены из средств официального избирательного фонда. В частности, расходы на оплату услуг консультантов должны отражаться в соответствующей строке итогового финансового отчета: «На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера».

Под информационными услугами понимаются обобщение, систематизация информации и предоставление результатов ее обработки на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. Консультационная услуга – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Из 13 глав регионов, чьи финансовые отчеты удалось обнаружить, лишь пятеро показали расходы на оплату консультационных услуг. Средний показатель политконсалтинговых расходов последних составил 13,9 млн рублей, что очень близко к цифрам, озвученным СМИ.

Остальные восемь победивших кандидатов предпочли поставить в соответствующей строке нули. Правда, в Новгородской и Томской областях сами формы отчета, утвержденные региональными избирательными комиссиями, почему-то не содержат необходимой строки. В другой строке – посвященной оплате услуг юридических и физических лиц по договорам – указано, что кандидаты потратили по этой статье 6,4 млн рублей и 6,9 млн рублей. Однако это не снимает вопросов, т. к. у кандидатов, указавших оплату консалтинговых услуг, также указаны их расходы по договорам с физическими и юридическими лицами, и они сопоставимы с расходами Андрея Никитина и Сергея Жвачкина, обращают внимание в «Голосе».

Так, Артур Парфенчиков указал по этой статье 8,3 млн руб., Игорь Васильев – 8,5 млн руб., Александр Бречалов – 7 млн руб., а Дмитрий Миронов – 25,5 млн руб. Как правило, по этой статье оплачиваются услуги агитаторов, наблюдателей и иных неруководящих сотрудников штаба, а также отдельные услуги, не подпадающие под другие строки отчеты.

При средней цене консультационных услуг более 10 млн руб., почти все победившие кандидаты могли нарушить установленные ограничения. Следовательно, результаты выборов могут быть поставлены под вопрос, подчеркивают эксперты.

При этом почти во всех этих регионах предельные размеры избирательных фондов вполне позволяли показать реальные расходы на оплату труда политконсультантов. Небольшие проблемы могли возникнуть только в Калининградской и Рязанской областях, но и там у кандидатов оставался запас еще почти в 10 млн рублей. Лишь в Свердловской области Евгений Куйвашев исчерпал весь разрешенный лимит.

Безусловно, теоретически может существовать ситуация, когда политконсультант, разделяющий ценности кандидата, может работать на волонтерских основаниях или «за еду», допускают в «Голосе», но такая ситуация очевидно не является типичной для политтехнологического цеха.

Нежелание показывать расходы в том случае, когда такая возможность есть, может быть обусловлена, например, тем, что услуги были оплачены из других средств, в т. ч. бюджетных. Это тем более возможно, что некоторые из лиц, работавших на прошедших выборах, уже подозревались обществом в использовании подобных схем. Однако основной причиной сокрытия подобных расходов является значительное усложнение и удорожание бухгалтерского и юридического сопровождения такой работы, значительное увеличение временных ресурсов, которые затрачивает избирательный штаб в условиях избирательной кампании, когда именно время является самым дефицитным ресурсом. В результате из итоговой финансовой отчетности пропадает указание расходов на этот дорогостоящий вид деятельности. Следовательно, в документах не отражается и поступление значительной доли средств – избиратели остаются в неведении о реальных донорах кандидата. «Именно последнее нам представляется наиболее серьезной проблемой, так как сокращает возможности для избирателей сделать до конца осознанный выбор, понимая, в том числе, и лоббистские обязательства будущего главы региона или депутата», – заявили в «Голосе», сделав вывод: система финансирования избирательных кампаний и политических партий в России остается непрозрачной.

Движение «Голос» направило обращения в прокуратуру, региональные избиркомы и ЦИК России с просьбой провести соответствующие проверки и в случае выявления нарушений принять процессуальные решения, вплоть до обращения в суд для отмены результатов выборов.

Москва, Игорь Юров

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