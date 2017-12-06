Эксперт: Налоги и рабочие места от Томинского ГОКа – миф

Челябинский экономист посчитал мнимую выгоду скандального проекта Русской медной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , часто в речах челябинцев, выступающих против строительства Русской медной компанией в 10 километрах от областного центра Томинского горно-обогатительного комбината замечают лишь экологическую составляющую.

Однако противники строительства выдвигают и экономическое обоснование своей позиции. Общественники убеждены: разведения между собой экологической безопасности и экономической целесообразности в случае с проектом Томинского ГОКа не имеет смысла. Взвешивать экономические плюсы и экологические минусы нет необходимости, потому что никаких плюсов от нереализованного пока проекта ни экономика Челябинской области, ни бюджет не получат. Об этом многократно уже говорил экономист Владимир Гаврилов. В своем выступлении на ноябрьском митинге, организованном движением «Стоп-ГОК» он остановился именно на экономической проблематике. Ей же Владимир Гаврилов планировал посвятить свое выступление на первой встрече «рабочей группы» по проблеме Томинского ГОКа, проводившейся Общественной палатой Челябинской области. Однако ему не дали слова.

РИА «Новый День» публикует доклад челябинского экономиста:

«Дорогие друзья! Еще в январе 2016 года, проанализировав «Стратегию развития цветной металлургии» можно было убедиться, что Томинский ГОК не имеет никакой системной значимости для экономики России. По словам руководства Русской медной компании, медный концентрат с Томинского ГОКа планируют поставлять в Китай, ибо покупать в России его никто не намерен. Иных документов, подтверждающих наличие федерального заказа, у РМК нет по сей день!

Очередной ложью является утверждение, что РМК неустанно работает на интересы экономики и бюджета России, платя большие налоги, и создаёт рабочие места. Как вы помните, о налогах и рабочих местах упомянул и президент России Владимир Путин 9 ноября.

Давайте ещё раз разберёмся с фактами.

Итак, на сегодняшний день у всех 11 предприятий группы РМК, находящихся в России, акционеры зарегистрированы на Кипре, Каймановых островах, в Ирландии и на Британских Виргинских островах, где и расположена головная контора этой группы. Именно туда регулярно в конце года перекачиваются основные доходы всей группы. Поэтому, деятельность таких компаний, как «РМК», представляет угрозу национальной безопасности России, согласно статье 56 «Стратегии национальной безопасности».

Теперь – о финансовых результатах группы предприятий РМК за 4 прошедших года, и – о «вкладе» в бюджет России. Привожу данные из системы «Спарк-Интерфакс».

Группа РМК имела стабильно-убыточную деятельность в течение 2013-го, 2014-го и 2015-гогодов.

Так, в 2014 году убытки до налогообложения по 10 предприятиям группы РМК составили 10,5 миллиарда рублей, а убытки самого ЗАО «РМК» составили 8,5 миллиарда рублей.

Понятно, что в эти годы у предприятий РМК суммы уплаченных в бюджет налогов были намного меньше возмещенных бюджетом сумм НДС.

Прибыль по группе была показана только по итогам 2016 года: у 10 предприятий без учета ЗАО «РМК» – почти 12 миллиардов рублей, а у самого ЗАО «РМК» – почти 5 миллиардов.

Однако, что же получил по итогам 2016 года бюджет? Как оказалось, возвраты из бюджета вновь больше суммы внесённых налогов: на 1,5 миллиарда – по 10 предприятиям группы, а по самому ЗАО «РМК» – на 900 миллионов.

Всего же за 4 последних года группа РМК получила из бюджета России на 11 миллиардов рублей больше, чем внесла!

Теперь – о рабочих местах.

Согласно документам самого АО «Томинский ГОК», количество производственного персонала там будет составлять всего-навсего 407 человек! И в большинстве это будут гастарбайтеры, оформленные на «левую контору», как сейчас – на Михеевском ГОКе.

А те мифические рабочие места – которые, по словам РМК, еще только будут созданы в смежных отраслях – уже потеряны для Челябинска, поскольку ущерб от закрытия микро- и малых предприятий за период с декабря 2015 года составил многие тысячи рабочих мест. А эти люди платили подоходный налог именно в местный бюджет. Кто пришёл на их место? Гастарбайтеры из Средней Азии, которые отправляют свою зарплату за рубеж.

К слову об ущербе. Потеря стоимости недвижимости только в Челябинске без учёта пригородов за период с декабря 2015 года уже составила по факту более 230 миллиардов рублей. У нас здесь что, война идёт, что мы несём такие потери?

Наши областные власти с 2014 года провозгласили одним из главных приоритетов в развитии региона ставку на открытую горную добычу. А 6 марта этого года губернатор в послании Заксобранию области заявил: будем привлекать мигрантов из Средней Азии. И то, и другое – стратегические ошибки в управлении областью. И печальный итог этой недальновидной политики налицо: внезапно на аппаратном совещании у губернатора 2 ноября при обсуждении «Стратегии-2035» выяснилось, что «у нас в области – провалы в экономике».

Регион следует развивать на совершенно других принципах. Здесь надо создавать условия для граждан традиционных для области национальностей, поскольку только они смогут обеспечить социальную стабильность в нашем приграничном регионе.

В срочном порядке необходимо разработать комплексный план реконструкции системы «Аргази – Миасс – Шершни», начиная с реки Сак-Елга, с учётом предотвращения заражения всех притоков, на берегах которых расположены кладбища и скотомогильники. Пример такого рода уже есть: реконструкция Цимлянского водохранилища в Ростовской области. Там затраты составляют 42 миллиарда рублей, из которых в качестве субсидии федеральный центр выделил 39 миллиардов.

Кроме того, в срочном порядке необходимо реконструировать, или отстраивать заново системы водоочистных сооружений не только для питьевой воды, но и для хозяйственно-бытовых стоков вблизи Челябинска. Делать это надо без применения хлора, как уже давно делается в Московской области.

Очень надеюсь, что в рамках Общественной палаты Челябинской области с участием членов правительства и руководителей надзорных ведомств будет проведена качественная работа по представленным мной предложениям в части изменений принципов экономического развития области, в части развития молочного животноводства, и в части законодательных предложений. И – приняты необходимые решения руководством области».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.17

От Барселоны до Парижа: челябинцы увидят графику Пикассо. / Челябинский благотворительный фонд обвинили в краже пожертвований. / Игра втемную: челябинцев выводят на несанкционированный пикет ради пиара организаторов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»