Небогатых челябинцев предложили оставить без елок

В Челябинске предложили сократить число елочных базаров и увеличить плату за их аренду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии Нового года в Челябинск завезли для продажи порядка 130-140 тысяч хвойных деревьев. Об этом чиновники рассказали в ходе круглого стола, посвященного итогам «елочного коллапса», с которым столкнулся город.

Напомним, официально в Челябинске было согласовано 199 адресов для организации елочных базаров. Правда, разрешенных мест продажи хвойных оказалось больше: в некоторых местах мэрия предусмотрела организацию до четырех торговых точек одновременно. За право торговли продавцам необходимо было заплатить 5 тысяч рублей в бюджет города.

Городские чиновники отметили, что это был первый опыт хоть какого-то упорядочения торговли новогодними красавицами: до этого «елочные базары» никак не контролировались. Впрочем, особого контроля не было и в декабре 2017-го. Так, даже в местах, согласованных мэрией, хвойные деревья зачастую мешали водителям автотранспорта, закрывая обзор, так как расползались по всем сторонам перекрестка.

При этом в договорах, которые торговцы подписывали в мэрии, отдельным пунктом прописывался запрет на создание препятствий движению. «Но вы же знаете: один предприниматель ответственно подойдет к соблюдению договора, другой – нет», – расписался в собственном бессилии начальник городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

Нет у городских властей и возможностей для борьбы с несанкционированной торговлей хвойными деревьями, признали чиновники мэрии: штраф, которому может подвергнуться за это нарушитель, не превышает 5 тысяч рублей, а конфискация товара законодательством не предусмотрена.

Участники круглого стола тут же заговорили о необходимости сократить число елочных базаров в будущем. Так, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров заявил, что достаточно будет 5-7 точек на район. При этом предложил оборудовать их за счет муниципального бюджета, обеспечить электричеством, а возможно, даже подвести интернет. Право же на торговлю на оборудованной площадке продавать в ходе аукциона. Впоследствии эти торговые площадки можно будет отдавать под проведение школьных базаров или ярмарок социальных цен, отметил депутат.

Представители мэрии попытались возразить, что в таком случае будет просто больше несанкционированных точек торговли. «Почему мы в этом году определили 199 мест? Чтобы хоть какие-то деньги получить в бюджет. Определи мы 30 точек – у нас было бы еще 170 «серых» базаров», – отметил чиновник управления торговли.

Однако сторонники сокращения мест продажи елок не вняли здравому возражению, продолжая упирать на необходимость создания цивилизованной торговли. Не убедил их и такой аргумент, как недоступность в таком случае возможности купить хвойное дерево для многих челябинцев. «Цивилизованная торговля – это хорошая штука, конечно, – отметил один из участников обсуждения. – Но попробуйте дотащить елку домой через весь район». А между тем, как заметила еще одна участница, сейчас достаточно часты случаи, когда елку в подарок внукам покупает, к примеру, бабушка. Впрочем, как она будет нести новогоднюю красавицу если и не через весь район, но через несколько кварталов, «цивилизаторов» не очень беспокоило. Так, г-н Мошаров упирал поначалу на то, что от организованных елочных базаров очень удобно будет увезти упакованную елку на машине. Видимо, напрочь забыв, что далеко не у всех челябинцев есть автомобили.

Взявший же на себя функции модератора заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Дмитрий Дейнеко продолжал настаивать: «Я, конечно, понимаю, что у нас горожане хотели бы, чтобы елочные базары были у каждого подъезда, но нужно двигаться к цивилизованной торговле». Кстати, одной из черт чаемой цивилизации г-н Дейнеко назвал, например, повальное штрихкодирование всех продаваемых деревьев. Чтобы, при случае, можно было узнать всю подноготную лесной красавицы. Правда, тогда такое деревце будет стоить уже не 200-500 рублей, а тысяч 10, предположил кто-то из участников обсуждения.

Городские чиновники недолго сопротивлялись натиску. И даже начали предлагать варианты «расшивки» узких мест подобной схемы. Так, чтобы столь небольшое число торговых точек не было завалено десятками тысяч елок, можно создать оптовую базу, на которой и будут приобретать товар продавцы, предложил один из представителей мэрии. Насколько увеличится в данном случае цена, он уточнять не стал. А ведь вряд ли очередной посредник будет предоставлять свои услуги бесплатно. Обошел чиновник стороной и вопрос: чем будет заниматься этот склад на протяжении остальных 50 недель года, ведь елочные базары в городе работают лишь последние 2-3 недели декабря.

В конце концов, участники все же согласились поинтересоваться отношением к этому вопросу самих челябинцев. Хотя и не расстались с мечтой об урезании числа елочных базаров в пять раз. Обсуждать тему с горожанами так или иначе придется. Ведь все прозвучавшие предложения приведут к однозначному росту цен на новогодние елки: за счет появления посредника, за счет аренды оборудованных площадок, которая будет стоить уже далеко не 5 тысяч рублей. А у кого-то еще добавиться и логистическая составляющая.

Кстати, предлагались и другие способы «борьбы» с елочным «коллапсом». Например, с помощью ограничения вырубки деревьев. Эта идея очень понравилась эксперту Общественной палаты Челябинской области Виталию Безрукову. Правда, здесь возникли определенные сложности. Так, представитель главного управления лесами Челябинской области объяснил, что на территории лесного фонда региона в прошлом году было официально срублено на продажу лишь 20 тысячи хвойных деревьев. Между тем, в один Челябинск для обеспечения 100-тысячного спроса необходимо завести 130-140 тысяч елок. И большинство этих деревьев срублены не на землях лесного фонда, а на землях сельскохозяйственного назначения в ходе санитарных рубок. А для этого необходимо лишь разрешение собственника земельного участка.

Однако это возражение не удовлетворило г-на Безрукова, заявившего, что вырубку все равно необходимо ограничивать, иначе область может остаться и без зеленых насаждений. Странно, что общественник не проявляет столь же трепетное отношение к лесам под деревней Томино, вырубаемым под строительство Томинского ГОКа: Виталий Безруков принимал участие как в первой, так и во второй встречах по данной проблеме, но не сказал ни слова по этому поводу представителям Русской медной компании, которой принадлежит АО «Томинский ГОК». Возможно, он считает, что деревья, которыми зарастают сельскохозяйственные поля, значат для экологии Южного Урала куда больше, чем какой-то лес, признанный полвека назад частью защитного пояса Челябинска.

Впрочем, каким образом все-таки можно ограничить вырубку хвойных, участники круглого стола так и не решили. Но у них есть еще несколько дней, чтобы подумать и направить свои предложения в Общественную палату Челябинской области. Там все предложения будут сведены в один документы и представлены Челябинской городской Думе. А уже муниципальный парламент, по-видимому, обсудить их с жителями города. Интересы которых, вроде бы, и призвана представлять общественная палата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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