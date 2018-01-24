«Это не я, это – он!»: челябинские чиновники объяснили бардак с общественным транспортом

Челябинские чиновники не могут поделить полномочия по регулированию транспортной инфраструктуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление транспорта мэрии областного центра не может эффективно управлять общественным транспортом из-за отсутствия полномочий. Об этом начальник управления Роман Болотов рассказал лидеру инициативной группы «Челябинский урбанист» Льву Владову.

«Управлению транспорта не дают полномочий заниматься выделенными полосами, остановками и светофорным регулированием, – пересказал общественник слова Романа Болотова. – Всем этим должна заниматься СОДД – служба организации дорожного движения, один из отделов управления. Сейчас она, по сути, занимается только проведением платежей, биллинговыми услугами. Сегодня светофорами и решениями по выделенкам занимается управление дорожного хозяйства».

О том, как этим занимаются дорожники, свидетельствует характерный пример: тендер на создание комплексной схемы организации дорожного движения выиграло их структурное подразделение и тут же передало его на субподряд фирме из Санкт-Петербурга. «Они сразу начали менять светофорные циклы. И не в пользу общественного транспорта, – рассказывает «Челябинский урбанист». – 22 января они настроили светофоры так, что трамвай от теплотеха до ЖД вокзала, который раньше ехал 26 минут, стал ехать больше часа».

Кроме того, по словам Льва Владова, управление транспорта не может открывать новые остановки или переносить старые – остановки также принадлежат управлению дорожного хозяйства.

Зато Роман Болотов рассказал в очередной раз, что в городе меняется ситуация с маршрутками. Так, чиновник напомнил об изменения федерального закона №220, благодаря которым маршрутчики не смогут просто взять самый выгодный маршрут и паразитировать на нём. Они должны будут брать лот – это контракт на перевозки, который включает выгодные и невыгодные маршруты. Впрочем, об этих лотах горожане слышат уже давно. Видели даже их на странице управления транспорта в объявлении об аукционе на право осуществления пассажирских перевозок. Потом, правда, выяснилось, что договоры с ныне действующими перевозчиками заключались в разное время, и полностью по всем маршрутам торги не провести. На этом дело и закончилось.

Еще чиновник рассказал, что теперь весь транспорт обязан передавать свои геоданные по ГЛОНАСС. И если маршрутчики не выполняют свои обязательства по установленному времени – контракт с ними разрывается. Кроме того, перевозчики обязаны предоставлять отчёт по водителям и платить НДФЛ. «До этого был дикий уход от налогов, – пересказывает «Челябинский урбанист». – По документам «газелька», а не самом деле едет «пазик». Количество мест больше, а платит налогов меньше». Не совсем, правда, понятно, чем «Газель» отличается от ПАЗа с точки зрения уплаты НДФЛ.

Впрочем, со слов водителя одного из частных перевозчиков, большинство из них продолжает работать, не будучи официально трудоустроены. Тем же, кто заключил-таки трудовой договор, официально платят зарплату на уровне МРОТ. Все остальное – в конверте. Так что ни о каких революционных изменениях в доблестной борьбе мэрии с маршрутками не произошло.

И все же начальник управления транспорта, кажется, пышет оптимизмом. «Сегодня транспорт стал генерировать меньше убытков, чем раньше, и вроде все становится на правильные рельсы, – пересказывает Романа Болотова «Челябинский урбанист».– Сейчас даже нет проблемы в деньгах – проблема в том, что управлению транспорта не дают полноценно заниматься развитием. Мэрия не даёт управлению необходимые полномочия. В городе нет нормальной службы организации движения. А она жизненно необходима».

Последние сетования чиновника могли бы вызвать сочувствие. Если бы не одно «но». Управление транспорта – структурное подразделение мэрии. Так же, как и управление дорожного хозяйства. Что мешает чиновникам одного управления объединить усилия в интересах горожан? Что мешает выстроить взаимодействие так, чтобы не мешать друг другу? Ведь каждую неделю начальники управлений встречаются на аппаратном совещании у главы города. Потом оба спускаются в кабинет вице-мэра Владимира Алейникова, курирующего работу и дорожников, и транспортников. И вдруг – такой пассаж: мы бы рады, но полномочий нет. Как будто живут на разных полюсах планеты и знать не знают, что есть такой город Челябинск и там живут люди.

Челябинск, Виктор Елисеев

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