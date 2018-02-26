Воспитанник южноуральского приюта надругался над соседом по комнате

В Челябинской области вынесли приговор насильнику 12-летнего мальчика. На скамье подсудимых – 14-летний подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное ЧП в коррекционном учреждении произошло в декабре 2017 года, но известно об этом стало только сейчас. Вечером после отбоя воспитанник приюта заставил соседа по комнате лечь с ним в кровать и удовлетворять половые потребности. Мальчишку, совершавшего насильственные действия сексуального характера, застукали воспитатели.

Сотрудники центра временного содержания несовершеннолетних сообщили о случившемся в полицию. По факту преступления против половой неприкосновенности воспитанника учреждения возбудили уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что оба ребенка имеют психические расстройства. При этом в момент преступления старший мальчик в силу резко обострившейся сексуальной девиации не мог себя контролировать. По решению суда подростка освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

Отметим, на прошлой неделе Челябинскую область взбудоражил секс-скандал в другом сиротском учреждении региона.

Родители бывших воспитанников приюта заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-14 лет.

По версии следствия, насильником оказался 51-летний южноуралец, оформивший в интернат гостевой пропуск. Как признались сами потерпевшие, взрослый друг в 2016 году с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с детьми картошку, а затем насиловал подростков в кустах.

Следственный комитет предъявил подозреваемому в педофилии обвинение и заключил под стражу. Пострадавшими по делу пока признаны семеро воспитанников учреждения.

По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой умственного развития также могут быть причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших воспитанников насиловать младших.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.02.18

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