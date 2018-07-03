«Добавьте позитива!» Столичные эксперты посоветовали южноуральцам не делать проблему из экологической катастрофы (ВИДЕО)

Челябинцам предложили не концентрироваться на катастрофическом состоянии окружающей среды, а вспомнить об озерах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале вновь поговорили об улучшении экологического имиджа региона. На сей раз – приглашенные эксперты из Москвы рассказали южноуральцам, как стать «экологической иконой» прямо сейчас.

Оказывается, необходимо сосредоточиться на имиджевой составляющей. Или, выражаясь словами заместителя председателя оргкомитета проекта «Экология России» Николая Терещенко: «Нужно дать конструктивную, позитивную, объективную повестку». Почему объективная экологическая картина должна быть именно объективной, спикеры сегодняшней пресс-конференции в стенах «АиФ-Челябинск» объяснять не стали. Видимо, приняв сие уравнивание в качестве аксиомы.

Зато, оговорившись, что не являются сторонниками «теории заговора», с ходу в карьер сообщили: «Из Челябинска делают центр зла на мировом уровне». Именно так заявил эксперт по международным экологическим программам, руководитель международной части проекта «Экология России» Евгений Русак. Впрочем, сам уважаемый эксперт признал, что региональной экологической проблематикой занимается не так давно: ранее он все больше по международным вопросам специализировался. Хотя об общем уровне погруженности г-на Русака может свидетельствовать его едва ли не преклонение перед сенатором от Челябинской области Ириной Гехт, не так давно призвавшей заткнуть рты независимым экологам штрафами в десятки и сотни тысяч рублей, доверив их выписывать чиновникам, с коими эти самые экологи и борются.

На самого московского гостя Южный Урал произвел, если верить его словам, неизгладимое впечатление. «По всем показателям он не сильно отличается от других промышленных городов не только России, но и мира», – заявил Евгений Русак о Челябинске. Но, возможно, эксперт просто путает Челябинск и Челябинскую область. Во всяком случае, дифференциации этих двух объектов в его речи не просматривалось.

Так, наибольшее впечатление на г-на Русака произвели челябинские же озера. Он несколько минут пел целый гимн озерам Южного Урала, не останавливаясь на проблемах уничтожения их рекреационного потенциала в последние десятилетия в ходе беспорядочного коммерческого использования многих курортов. Евгений Русак восхищался некими технологиями поддержания экологического баланса в южноуральских озерах. Однако, когда его попросили уточнить, что именно он имеет в виду, эксперт как-то смешался и не нашел ничего лучше, как упомянуть об использовании сорбента на территории некоей заповедной территории, по сути, сведя все уникальные технологии к самоотверженной работе научных энтузиастов.

Зато Евгений Русак рассказал, как сделать из Южного Урала «экологическую икону». Все очень просто – нужно развивать экотуризм, открыл глаза присутствующим эксперт. И рассказал о трех уровнях: пеший туризм, волонтерский туризм («Люди платят за то, чтобы считать птичек»), этнотуризм, мистический туризм и, наконец, охота и рыбалка. При этом первые три уровня даже не требуют особых затрат, отметил г-н Русак. Необходима лишь какая-то поддержка муниципалитетов. При этом эксперту не пришло в голову задаться вопросом: почему же в Челябинской области экотуризм так и не начал развиваться, несмотря на многолетние повторения чиновниками областного правительства мантры о необходимости развития туризма в регионе.

«Что мешает привести в регион семерых богатых сумасшедших итальянцев?» – недоумевал Евгений Русак. Но ведь что-то мешает? При этом, исходя из утверждения эксперта, что для того же этнотуризма зачастую достаточно «того самого пня, на котором сидела Баба-яга» и склонности потенциальных туристов к экстриму, не приходится даже говорить о весьма плачевном состоянии инфраструктуры в городе. Во всяком случае, московский гость даже не упомянул об этом.

Остается одно: из Челябинска делают абсолютное зло, неизвестно кто и неизвестно зачем. А наивные СМИ этому всячески способствуют, вместо того чтобы нести позитив.

В других странах об экологических проблемах не говорят

Впрочем, когда Русака напрямую спросили: кому же выгодно делать из Челябинска «абсолютное зло», эксперт толком так ничего и не сказал. Он пустился в долгие рассуждения о том, что проблемы есть во множестве мест, а не только в Челябинске, а попутно упрекнул горожан в том, что они засыпают «пустыми жалобами» международные инстанции. Под конец же и вовсе заявил, что за всем этим стоят деньги.

В качестве доказательства высокий гость глубокомысленно заявил, что «все войны у нас были империалистическими». Только умудренный годами эксперт забыл почему-то уточнить, что, согласно классической трактовке, деньги стояли за всеми участниками империалистических войн, и даже это совершенно не представляет промышленников, на беспредел которых жалуются якобы «проплаченные» горожане, невинными овечками. Тем более что промышленники и не скрывают особенно, что преследуют свой финансовый интерес. Кстати, это обвинение давно уже стало традицией в устах не только московских «экспертов», но и местных чиновников. Например, новоиспеченного министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева. И так же, как г-н Лихачев, г-н Русак не стал уточнять, какие именно и кто получает деньги.

Впрочем, последнему можно и простить: «международные эксперты» явно не блистали погруженностью в экологические проблемы Южного Урала. Так, коллега Евгения Русака исполнительный директор Национального центра экологическокой и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России», член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, заместитель председателя Общественного совета Федерального агентства по недропользованию Владислав Жуков, когда журналисты поинтересовались его мнением по поводу протестов жителей Полетаево против перевода потоков челябинского мусора на местный полигон, начал рассуждать о том, что «мусорную проблему» необходимо решать, но жители должны понимать, что решение ее – не дело одного года. Видимо, уважаемый эксперт не в курсе, что именно власти Челябинской области и лично губернатор Борис Дубровский решили решить проблему Челябинской свалки, скажем так, очень оперативно: «губернатор сказал закрыть – все!» – как выразился недавно один муниципальный чиновник.

Хотя о чем можно говорить. Если тот же г-н Жуков до сих пор считает самым проблемным с точки зрения экологии городом Норильск. Оказывается, «эксперт» даже не знает, что Норильский никелевый комбинат был закрыт еще осенью 2016 года. Это, конечно, не решило проблему отложенного экологического ущерба. Проблема в том, что человек до сего дня был уверен, что комбинат продолжает дымить и выбрасывать вредные вещества.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 03.07.18

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