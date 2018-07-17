Экономика не при чем: чиновники назвали главные причины сокращения безработицы

На Южном Урале сокращается безработица: экономика, как оказалось, не при чем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число южноуральцев, официально признанных безработными, за первые шесть месяцев 2018 года сократилось с 26 тысяч до 21 тысячи человек. Об этом сообщил начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Впрочем, по признанию чиновника, экономика сыграла в этом отнюдь не первую скрипку: главными он назвал фактор сезонности и демографию.

При этом чиновник заверил, что осенью регион может выйти на цифру в 18 тысяч официальных безработных. Хотя к началу следующего года это число может снова вырасти до 22 тысяч человек.

Начальник главного ведомства, отвечающего за занятость южноуральцев, порадовал ростом числа вакансий: второй год их число прирастает на 20%. Так, если в 2016 году в государственной службе занятости было зарегистрировано порядка 100 тысяч вакансий, то в 2017-м их число выросло до 120 тысяч. По итогам первых шести месяцев нынешнего года поступило около 70 тысяч заявок, так что чиновники ожидают, что по итогам года выйдут на цифру в 140 тысяч вакансий. Впрочем, как признался Владислав Смирнов, «вакансия гендиректора в службе занятости вряд ли появится». Зато встречаются заявки работодателей на хороших юристов и экономистов.

В этом случае конкурс говорит сам за себя: 55 вакансий юристов на 377 безработных специалистов (при этом максимальная заработная плата, отмечает чиновник, вполне приличная – до 50 тысяч рублей), на 60 вакансий экономистов (зарплата – до 45 тысяч рублей) – 539 желающих.

Зато востребованы рабочие. Правда, отношение работодателей к будущим сотрудникам весьма специфическое, отметил чиновник. «Работодатель приходит и говорит: в течение двух часов найдите мне токаря пятого разряда и выше, и желательно, чтобы работал за еду, – привел пример Владислав Смирнов. – Такое ощущение, что работодатели живут в середине 1990-х годов, когда они выставляли на улицу 45-летних работяг, которые все могли и трудились у них за 3 копейки».

При этом работодатель совершенно не занимаются кадрами, признал чиновник. «Им главное произвести товар, а с тем, чтобы «привязать» специалиста, они не работают, – отметил г-н Смирнов. – Поэтому и сотрудники не считают предприятие «своим», для них это просто источник дохода. Поэтому цифровой показатель при переходе на аналогичную должность – 15%. Это значит: пообещай конкурент сотруднику зарплату чуть больше, и он уйдет».

Совершенно не пользуются нынешние работодатели внефинансовыми механизмами, сетует чиновник. «Они говорят: если понадобится, мы просто поднимем зарплату, – рассказывает начальник главного управления занятости. – Но очень быстро выясняется, что на следующее повышение денег уже не хватает».

Впрочем, причина столь недальновидной кадровой политики может лежать в существенном сокращении срока нахождения бизнеса у одного собственника. «Ближе к 2008 году эти сроки начали постепенно увеличиваться, – рассказал чиновник. – Но потом грянул кризис. И сейчас многие действуют по простой модели: купил бизнес, вложился в него – «отбил» инвестиции, получил какую-то прибыль – и продал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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