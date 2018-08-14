Противники Томинского ГОКа обвинили Минпромторг РФ в государственном преступлении

Челябинец Виктор Шмаков предостерег федеральных чиновников от совершения государственного преступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активист движения «Стоп-ГОК» обнародовал свой ответ на письмо заместителя директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Семена Машкауцана, подписанное чиновником 10 августа.

«Я ставлю перед вашим ведомством целый список вопросов по проекту Томинского ГОКа (принадлежит Русской медной компании. – прим. НД), в которых указываю на конкретные проблемные моменты. Чтобы вам не пришлось поднимать мои прежние письма, я этот список помещаю ниже, в виде приложения к моему письму, – пишет южноуралец. – Проблемные – это если мягко сказать, на самом же деле – это указания на недопустимость реализации этого проекта, на необходимость срочной остановки его реализации и проведения всеобъемлющего научно-технического его исследования на предмет экологической безопасности города-миллионника и прилегающих к нему территорий, городов и поселений».

В ответ же чиновники продолжают настаивать на том, что «проект прошел все необходимые процедуры согласования и имеет все предписанные законом государственные разрешения для осуществления деятельности», сетует Виктор Шмаков. «Но чем далее, тем более выявляются различные несоответствия между предоставленным Русской медной компанией проектом и полученными разрешениями», – замечает эко-активист.

Далее челябинец указывает, что в письме за подписью федерального чиновника заявляется: «Минпромторг России выступает за конструктивное взаимодействие инвесторов, органов государственной власти и экспертных экологических организаций в вопросах промышленной и экологической безопасности производств», а также, что должны быть «общественные обсуждения». «Не могу судить обо всей вашей работе, но в случае с Томинским ГОКом как раз этого-то и нет – конструктивного взаимодействия и общественных обсуждений», – подчеркивает Шмаков.

И резюмирует: «Те, кто проталкивает этот проект и кто этому способствует, вольно или невольно совершают государственное преступление. Мы, жители Челябинска, надеемся на то, что Минпромторг России, с пониманием всей лежащей на нем ответственности, станет инициатором детального и объективного исследования проблемы Томинского ГОКа».

В конце письма Виктор Шмаков напоминает тезисы своих прежних обращений в министерство:

«Для заявленной мощности Томинского ГОКа в 28 миллионов тонн горной годовой выработки требуется очень много воды – 21 миллион кубометров в год или даже более. Менее чем в 10-ти километрах от строящегося ГОКа (по проекту, это два карьера глубиной 540 и 350 метров) находится Шершневское водохранилище, единственный источник водоснабжения для города с миллионным населением. Специалисты гидрологи предупреждают о реальной опасности его осушения, – указывает он. – Такая же опасность для подземного стратегического запаса Шеинских вод. Они залегают на глубине около 70 метров и могут просто перетечь в вырытые глубокие ямы. Стратегический запас подземных вод по закону запрещено использовать или уничтожать каким-либо видом деятельности».

Далее, Томинское месторождение по содержанию меди в руде – одно из самых бедных в стране из разрабатываемых в настоящее время, напоминает челябинец. Бортовое содержание – 0,3%-0,34%. «Из планируемых ежегодных 28 миллионов тонн руды только 0,5 миллиона тонн будет получено в виде концентрата и вывезено куда-то для дальнейшей переработки, а остальные 27,5 миллионов тонн токсичных отходов, вытащенных из недр земли, никуда увозиться не будут – это для нас, для челябинцев, – отмечает экоактивист. – То есть ежегодно для нас будет добываться 800 тонн мышьяка, 280 тонн кадмия, 168 тонн ртути, 500 тонн никеля, 500 тонн свинца – это I и II класс опасности».

И куда это все девать – неизвестно. «Сначала предполагалось складировать, хранить это здесь же, вырубив для организации места хранения сколько-то тысяч гектаров лесов, – напоминает челябинец. – Это 8 отвалов вскрышных пород высотой до 100 метров, отвалы окисленных и первичных руд высотой 50 метров, хвостохранилище с высотой дамбы обвалования 96 метров». Теперь Томинский ГОК предлагает создать 14-километровый пульпопровод для перекачки в Коркинский разрез «закладочного материала» – «так они лукаво называют ядовитые отходы от деятельности своего ТоГОКа», – замечает южноуралец.

Предполагаемый пульпопровод должен быть довольно-таки уникальным технологическим сооружением, чтобы по нему можно было ежегодно перегонять по 27,5 миллионов тонн породы, разбавленной водой до текучего состояния. «Интересно, сколько может служить металл, если по нему постоянно гнать вот такую жидкую «наждачку»? Есть угроза прорывов и протечек. И как, интересно, он будет функционировать в зимнее время? Не есть ли этот «проект» лишь очередная обманка и авантюра РМК?» – задается вопросом Виктор Шмаков.

Лукавят собственники Томинского ГОКа и обещая челябинцам, жителям Коркино и других населенных пунктов, что за счет этого проекта будет решена проблема тушения очагов самовозгорания угля и проблема оползней склонов, отмечает экоактивист. «Чтобы заполнить Коркинский разрез хотя бы наполовину, нужны десятилетия. То есть ни пожары, ни оползни с началом деятельности ГОКа прекратиться никак не могут, разве что когда-то в отдаленном будущем это может произойти», – отмечает он. К тому же, для решения проблемы Коркинского разреза имеются совсем другие решения, заканчивает челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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