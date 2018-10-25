Челябинцы будут жаловаться на бомбардировщики в прокуратуру

Челябинцы намерены обратиться в военную прокуратуру по поводу полетов военных самолетов: горожан возмущает, что бомбардировщики летают слишком низко, заполняя миллионный город грохот в любое время дня и ночи. Недовольство усилилось после падения боеголовки рядом с населенным пунктом.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2012 года Челябинский областной суд обязал приостановить полеты штурмовых бомбардировщиков над жилой застройкой в виду того, что производимый ими шум существенно превышает норму и отрицательно влияет на здоровье челябинцев. Минобороны подало апелляцию в Верховный Суд. Вынесение вердикта несколько раз откладывалось. В конце концов, военные заявили, что горожанам мешает не гул самолетов, а шум наземного транспорта. Наконец, весной 2013 года Верховный суд РФ обязал минобороны и войсковую часть №71592 обеспечить выполнение полетов с соблюдением допустимых уровней авиационного шума над территорией жилой застройки областного центра. Но шума меньше не стало.

Тогда горожане попытались делать замеры, чтобы потом вновь обратиться в прокуратуру. Однако Роспотребнадзор, куда челябинцы пришли за помощью, наотрез отказался измерять уровень шума, даже за деньги.

С тех пор прошло 6 лет: за это время ситуация то немного выправлялась, то снова ухудшалась. Летом 2017 года челябинцы вновь стали замечать, что грохот от полетов усилился, и военные самолеты летают очень низко.

В августе текущего года военные сообщили, что на смену Су-24 придут Су-34 одним из преимуществ которых является более низкий уровень шума. Еще одно преимущество Су-34 – способность летать в режиме автопилота на предельно малой высоте. Челябинцы восприняли новость неоднозначно: одни рады, что в городе появятся более современные самолеты, другие считают, что над горожанами опять будут издеваться, летая ночью «на предельно малой высоте» над жилыми кварталами.

В сентябре первые Су-34 появились в Челябинске. Но тише пока не стало. А вчера появилась информация, что 23 октября недалеко от села Копытово в Еткульском районе упала боеголовка.

Однако это ЧП никак не повлияло на график полетов: весь минувший день и половину ночи над Челябинском грохотали самолеты. Челябинцы в соцсетях жаловались, что им мешают спать.

Наиболее активные предложили фиксировать все подобные факты, чтобы обратиться в правоохранительные органы: «В группе «Экология Жизни» в прикрепленном посте делайте фиксацию полетов. Мы готовим обращение военному прокурору».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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