В Магнитогорске под завалами жилого дома нашли еще три тела

Под завалами дома №164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске нашли тела еще трех человек. Таким образом, число жертв взрыва и обрушения здания возросло до 7.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв произошел 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса. Один из подъездов полностью обрушился, еще один находится в аварийном состоянии, находится в третьем, по мнению специалистов, тоже опасно. Из дома эвакуированы все жители.

Разбор завалов может продлиться еще пару суток.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 31.12.18

Одним повезет с деньгами, другим повезет в любви. Гороскоп РИА «Новый День» на 2019 год. / С новым смогом! 2019 год начнется с режима «черного неба». / Новогоднее обращение президента России переписывать не стали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»