В Магнитогорске произошел взрыв, есть погибшие (ФОТО)

В Магнитогорске в жилом доме взорвался в газ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв произошел сегодня около 6 часов утра в 10-этажном доме №164 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, сначала от взрыва пострадали 7 – 9 этажи одного из подъездов, затем подъезд обрушился полностью. Кроме того, вылетели окна в соседних зданиях.
Прежде чем начать разбирать завалы, пришлось очищать окрестности от припаркованный автомобилей, так как тяжелая техника не могла проехать к месту происшествия.
На данный момент живыми из-под завалов извлечены 10 человек. Сообщается о двух погибших, по другим данным погибших трое. Всего от взрыва пострадали 48 квартир, в которых жили более 100 человек.
На место прибыл губернатор Борис Дубровский. В Магнитогорск вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.
Фотографии группы «Черное&Белое Магнитогорск» (VK)
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 30.12.18
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