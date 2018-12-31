В Магнитогорске произошел взрыв, есть погибшие (ФОТО)

В Магнитогорске в жилом доме взорвался в газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв произошел сегодня около 6 часов утра в 10-этажном доме №164 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, сначала от взрыва пострадали 7 – 9 этажи одного из подъездов, затем подъезд обрушился полностью. Кроме того, вылетели окна в соседних зданиях.

Прежде чем начать разбирать завалы, пришлось очищать окрестности от припаркованный автомобилей, так как тяжелая техника не могла проехать к месту происшествия.

На данный момент живыми из-под завалов извлечены 10 человек. Сообщается о двух погибших, по другим данным погибших трое. Всего от взрыва пострадали 48 квартир, в которых жили более 100 человек.

На место прибыл губернатор Борис Дубровский. В Магнитогорск вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Фотографии группы «Черное&Белое Магнитогорск» (VK)

Магнитогорск, Павел Зварзин

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