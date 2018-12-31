По факту взрыва и обрушения дома в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное по факту взрыва и обрушения дома в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв произошел сегодня около 6 часов утра в 10-этажном доме №164 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, сначала от взрыва пострадали 7 – 9 этажи одного из подъездов, затем подъезд обрушился полностью. Кроме того, вылетели окна в соседних зданиях.

По предварительным данным, из-под завалов живиыми извлечено 10 человеке, 2 погибли.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), – сообщили в ведомстве. – В настоящее время на месте происшествия спасателями продолжается разбор завалов. Следователями следственного управления СК России при участии следователей-криминалистов регионального управления проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется».

На место происшествия вылетели следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.

В Магнитогорск так же направляются министры здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Челябинской области Сергей Приколотин. Они на месте будут координировать организацию медицинской помощи.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.18

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