Официально: в результате взрыва и обрушения дома в Магнитогорске погибли 3 человека

В результате обрушения части 10-этажного дома в Магнитогорске погибли 3 человека. Об этом заявили в Центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв произошел сегодня около 6 часов утра в 10-этажном доме №164 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, сначала от взрыва пострадали 7 – 9 этажи одного из подъездов, затем подъезд обрушился полностью. Кроме того, вылетели окна в соседних зданиях. По данным на 10 утра местного времени (8:00 мск) из-под завалов извлечены трое погибших. Трое раненных (в том числе 1 ребенок) госпитализированы. Еще четверым помощь оказана на месте амбулаторно. Цифры неокончательные – разбор завалов продолжается. По словам вице-губернатора Олег Климов, судьба 79 человек пока не известна.



В Минздраве Челябинской области заявили, что вся необходимая медицинская помощь будет бесплатной: «Сил и средств достаточно. Никаких денег на лечение не требуется».

Из дома эвакуированы 300 человек. По словам мэра Магнитогорска Сергея Бердникова, в аварийном состоянии находится и секция, расположенная рядом с обрушившимся подъездом. «Эти две секции будем расселять», – заявил градоначальник.

Сейчас решается вопрос с временным размещением: пока люди находятся в соседних школах №5 и №14. Для них готовится общежитие. Горожане уже заявили о готовности собрать для пострадавших теплые вещи и продукты.

Напомним, по факту взрыва и обрушения дома СК РФ возбудило уголовное дело.

Фото telegram-канала «Молнии Дубровского»

Челябинск, Павел Зварзин

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