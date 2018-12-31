Число погибших в результате взрыва в Магнитогорске увеличилось

Число погибших в результате взрыва и обрушения 10-этажного жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 4 человек.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв произошел сегодня около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса. Одного из подъездов полностью обрушился, еще один находится в аварийном состоянии, находится в третьем, по мнению специалистов, тоже опасно. Поэтому из дома эвакуировано 300 человек.

Что же касается жильцов обрушившегося подъезда, то, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области, в нем зарегистрировано 111 человек, еще 9 снимали квартиры.

По информации на 13:00 местного времени (11:00 мск) четверо погибли. Семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета.

Четыре человека (в том числе двое детей) госпитализированы. Пострадавшим обещают выплатить по 50 тысяч рублей. Всего из подъезда эвакуировано 16 человек, включая 7 детей. Еще 28 самостоятельно вышли на связь со штабом.

Судьба еще 68 человек неизвестна. Разбор завалов продолжается.

На месте работают силы и средства магнитогорского звена РСЧС: Магнитогорский отряд федеральной противопожарной службы, Магнитогорский спасательный отряд, спасатели из Троицка и Локомотивного. Кроме того, в Челябинскую область вылетели два борта со специалистами «Центроспас» и «Лидер», которые имеют опыт и необходимое аварийно-спасательное оборудование. Из Москвы в Челябинскую область вылетели министр МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. С ними – группа специалистов с инженерным комплексом «Струна», с помощью которого можно выяснить, в каком состоянии находится конструкция дома и соседних подъездов, годен ли дом к эксплуатации.

Жильцам обрушившегося подъезда предоставят квартиры, сообщили в пресс-службе губернатора.

В связи с событиями в Магнитогорске в МЧС открыта «горячая линия». В круглосуточном режиме по номеру 8-800-775-17-17 можно получить последнюю информацию о поисково-спасательной операции, а также психологическую помощь.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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