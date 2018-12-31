В Магнитогорске объявлен режим ЧС, штаб возглавил губернатор Борис Дубровский.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв произошел сегодня около 6 часов утра в 10-этажном доме №164 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, сначала от взрыва пострадали 7 – 9 этажи одного из подъездов, затем подъезд обрушился полностью. Кроме того, вылетели окна в соседних зданиях. По данным на 12:00 местного времени (10:00 мск) из-под завалов извлечены трое погибших. Медицинская помощь понадобилась 12 жильцам, 4 из них госпитализированы. Судьба остальных обитателей обрушившегося подъезда пока не известна. Разбор завалов продолжается.

Из двух подъездов, прилегающих к рухнувшему, эвакуированы 300 человек.

Известно, что дом построен в 1973 году, подключен к газу. В 622 квартирах зарегистрированы 1 тысяча 329 человек. Износ дома, по данным регионального оператора капремонта, на сегодняшний день составляет 7%.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.12.18

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