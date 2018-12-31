Президент России прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Он сразу направился на улицу Карала Маркса – к дому №164, где сегодня в результате взрыва газа обрушился подъезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент президент проводит экстренное заседание штаба спасения.

На данный момент сообщается о 6 погибших. Но официальная информация не обновляется с 14 часов. Пропавшими без вести числятся около 40 человек.

Между тем, по мнению специалистов, есть угроза дальнейшего обрушения здания. Сейчас проводятся необходимые замеры. Разбор завалов продолжается. «Участники посменно разбирают завалы, неустанно работают прибывшие кинологические расчёты. С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины». Делается всё возможное, чтобы минимизировать последствия ЧС и помочь людям», – отметил начальник 2 ОФПС по Челябинской области полковник Дмитрий Лебедев.

В ближайшее время в Магнитогорск прибудет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также руководители других федеральных ведомств. В офисах управляющей компании, обслуживающей дом, прошли обыски. По некоторым данным, эта же компания обслуживает и областное управление СК РФ в Челябинске.

Ряд источников сообщает, что традиционное новогоднее послание Владимира Путина может транслировать из Магнитогорска, а новый год в России начнется с объявления траура по погибшим на Южном Урале. Официально эту информацию никто пока не подтверждает. На востоке страны, где 2019 год уже наступил, транслировали новогоднее обращение президента с московской «картинкой».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 31.12.18

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