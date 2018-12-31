Новогоднее обращение президента России переписывать не стали

Президент Владимир Путин призвал жителей России почтить память погибших в Магнитогорске.

«Сегодня – преддверие Нового года, страна отмечает приход следующего, 2019 года. На Дальнем Востоке уже начали этот праздник отмечать. Жизнь идет своим чередом. Между тем, хочу обратиться к нашим гражданам. Это в характере нашего народа: несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа», – сказал Владимир Путин.

В 2013 году новогоднее послание президента было переписано после терактов, произошедших в Волгограде: 29 декабря на железнодорожном вокзале смертник подорвал себя у рамок металлоискателей, еще один взрыв произошел в городе на следующий день в утренний час пик в переполненном троллейбусе. Погибли 34 человека, более 100 получили ранения. Владимир Путин находился тогда в Хабаровске, и обратился к жителям России с новым обращением, а подготовленное заранее показали только Камчатке.

В 2018 году обращение решили не переписывать. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за выхода новогоднего обращения президента на «Орбитах» уже на пол-страны, оно не будет изменяться для центральной России. При этом президент находится на месте трагедии «и будет с теми, кто спасает и кто пострадал». Решение об объявлении траура будет принято после завершения спасательной операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально погибшими считаются на данный момент считаются 4 человека, 5 человек получили тяжелые ранения. Пропавшими без вести числятся 35 человек, в том числе 7 детей.

Опасность обрушения есть в подъездах №6 и №8, они, как и подъезд №7 полностью закрыты, отключены от отопления и других коммуникаций. Все остальные подъезды, по оценке специалистов, пригодны для проживания, газ отключен во всем доме. Почти все жильцы дома покинули здание, большинство из них разместились у друзей и родственников. Остальные находятся в гостинице. 1 января ориентировочно с 12 до 16 часов жильцам подъездов №6 и №8 разрешат зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи и документы. Не исключено, что оба подъезда будут полностью демонтированы.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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