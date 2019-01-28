Челябинск рискует превратиться в отсталое гетто – обратная сторона саммитов ШОС и БРИКС

Финансовое благополучие Челябинской области – это миф, за которым пытаются скрыть серьезные социально-экономические риски для бюджетов и населения. Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС только усугубляет ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экономист Сергей Гордеев проанализировал информацию о росте ежегодных доходов консолидированного бюджета Челябинской области (по данным Минфина РФ) и пришел к выводу, что картина финансового благополучия региона обманчива.

«Если в период высокого экономического роста (2005 – 2008 годы) среднегодовой прирост доходов консолидированного бюджета достигал 20 млрд. рублей, то затем, начиная с 2010 года, он сократился почти вдвое, – отмечает эксперт. – В сопоставимом виде, при пересчете значений всех предшествующих лет в действующие, с учетом инфляции и других изменений (по данным ЦБРФ) – то есть при оценке реальных доходов, характер динамики бюджета области заметно меняется и ситуация не выглядит не столь благополучной. При пересчете с учетом покупательной способности рубля в текущих ценах (по данным по инфляции ЦБ РФ) максимум доходов консолидированного бюджета приходится на далекий 2008 год (211,1 млрд рублей в 2008 против 206,3 в 2018)».

Гордеев подчеркивает, что прирост реальных доходов бюджета области, отмечаемый два последних года, позволяет лишь «закрыть» провал предшествующих лет и выровнять динамику «до нуля»: «Нужно при этом оговориться, что даже такая картина получается при использовании весьма оптимистичной оценки инфляции ЦБ РФ, вызывающей некоторые сомнения – особенно в последние годы. В действительности, ситуация с падением реальных доходов бюджета из-за более значительной инфляции может быть существенно хуже».

Вывод: какие-либо масштабные региональные проекты и программы, основные на бюджетном финансировании (помимо программ жизнеобеспечения), в условиях такой ограниченности ресурсов просто не реальны. Сергей Гордеев обращает внимание на то, что прежние наиболее масштабные и затратные проекты регионального бюджета (например, ледовый дворец «Уральская молния», конноспортивный комплекс «Рифей», краеведческий музей) были реализованы именно в условиях высокого роста доходов и бюджетного профицита до 2008 года, тогда как «дорожная революция» проводилась уже в значительной мере на средства федерального бюджета.

Возможности регионального бюджета в условиях последующего низкого роста соответствуют исключительно требованиям жизнеобеспечения и крайне ограниченного развития в социальной сфере, считает эксперт и подчеркивает: «При выходе проектов областного правительства за пределы реальных финансовых возможностей региона существенно возрастают риски несбалансированности региональной социальной сферы с рисками негативных последствий для качества жизни населения и систем жизнеобеспечения».

По мнению Гордеева, риски усиливаются из-за отсутствия реального финансового обоснования и обеспечения проектов по подготовке саммитов ШОС и БРИКС и соответствующего увеличения нагрузки на областной бюджет. «Решение финансовых вопросов подготовки саммитов пока что идет далеко не по широко озвученному ранее сценарию, позволяющему «преобразить Челябинск», – говорит эксперт. – Не заметно ни многомиллиардных поступлений из федерального бюджета (хотя бы сопоставимых с деньгами на «дорожную революцию»), ни очереди из частных инвесторов. Впрочем, позиция бизнеса понятна. В последние годы стало общим местом, что Челябинская область и ее столица – далеко не самые благополучные места в РФ и перспективы окупаемости вложений здесь также не лучшие». Подготовка саммитов пока что обернулась лишь дополнительной нагрузкой на бюджет области в виде 9 млрд рублей на «конгресс холл на Миассе» (уже заявлено, что достроить его к саммитам не успевают) и миллиардными бюджетными гарантиями для комплекса «Таганай», а также предстоящими в ближайшем будущем столь же существенными расходами – от строек до закупок автомобилей.

По подсчетам Сергея Гордеева, полноценная подготовка к саммитам может обойтись в 80 -100 млрд рублей, что составляет почти половину консолидированного бюджета области.

«Половинчатые» решения по финансированию могут помочь уложиться в сумму вдвое меньшую, но выглядят довольно рискованными (заметный годовой прирост доходов консолидированного бюджета в 2018 году в 28 млрд. рублей «разлетелся» без особых результатов для обновления региона), – считает эксперт. – Даже уменьшенная вдвое финансовая нагрузка в условиях весьма скромных реальных бюджетных возможностей (особенно, на душу населения) приведет к печально известной практике «остаточного финансирования» не только значительной части проблем социального развития, но и систем жизнеобеспечения, что не пройдет бесследно для качества жизни населения. О каком-либо масштабном преобразовании Челябинска и сопоставлении его с Казанью бессмысленно говорить уже сейчас, а встречающиеся в нашей прессе сравнения города с Москвой больше напоминают известные афоризмы про «Нью-Васюки».

Преобразовании нескольких «парадных» участков Челябинска за счет остальных территорий областного центра неизбежно приведет к разделению города на «центр» и «гетто»: основная часть населения будет вынуждена жить на обширных, инфраструктурно отсталых окраинах. «Про другие города региона, как «окраины второго уровня», в подобной ситуации лучше не вспоминать», – говорит Гордеев и резюмирует:

«Риски потери капитализации города из-за деградации инфраструктурного развития большей части его районов, могут существенно превзойти возможности роста капитализации города за счет точечного преобразования части «гостевых маршрутов».

В нашем регионе сейчас нет не только «лишних» денег. Ситуация намного сложнее. Скрытый финансовый дисбаланс заявленных обязательств и текущих возможностей уже стал реальностью для Челябинской области. Открытое обсуждение и полномасштабное решение этой проблемы сейчас становится ключевым фактором развития как Челябинска, так и всего региона. Продолжать «не замечать» ее было бы крайне недальновидно со стороны областной власти, экспертного сообщества и широкой общественности».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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