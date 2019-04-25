В Сибири нашли новое насекомое-вредителя

Ученые открыли в Сибири новый вид насекомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Красноярского центра Сибирского отделения РАН, российские ученые совместно с коллегами из Франции и Италии обнаружили в Сибири новый вид минирующей моли-пестрянки.

Гусеницы этого вида оставляют после себя своеобразные повреждения на листьях – так называемые мины – выедают листья изнутри, не повреждая кожицу. Вид развивается на карагане древовидной – кустарниковом растении, используемом для создания живых изгородей и бордюров в сибирских городах. На момент обнаружения численность насекомого была не высокой, оно не наносило заметных повреждений своему кормовому растению.

«Новый для науки вид минирующей моли был обнаружен в красноярском Академгородке. Первоначально мы собрали лишь пару гусениц, которые были подвергнуты молекулярно-генетической диагностике. По генетическим характеристикам стало понятно, что мы имеем дело с новым видом. Следующим летом удалось собрать бабочек для его описания. Исследование рисунка передних крыльев и гениталий самцов и самок показало, что сибирский вид сильно отличается от ранее известного, развивающегося на карагане на Дальнем Востоке России. Новый вид получил название Phyllonorycter ivani в честь моего отца – Ивана, который всегда поддерживал (и продолжает поддерживать) мой интерес к энтомологии», – рассказала соавтор работы Наталья Кириченко, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института леса им В.Н. Сукачева КНЦ СО РАН и Сибирского федерального университета.

Исследовательница отметила, что это не единственный открытый ею с коллегами вид. За последние пять лет ученые обнаружили пять новых видов насекомых: три в Сибири и по одному в Японии и Китае. «Еще один новый для науки вид минирующей моли из Красноярска, способный значительно портить облик растений в городе, мы описали в 2015 году. Ранее его путали с европейским видом, но мы показали, что это не так, и здесь в Сибири вредит местная моль», – добавляет Наталья Кириченко.

Изучение видового разнообразия насекомых региона на генетическом уровне, каталогизация и составление ДНК-библиотек позволяют пополнять знания о фауне, обнаруживать и описывать новые для науки виды. Это важно для раннего обнаружения видов, пришедших в Сибирь из других регионов и способных причинять здесь вред растениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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