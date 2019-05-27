И целого века мало: Челябинску не достичь сегодняшних показателей Москвы и через 100 лет

Крупнейшие города России догонят Москву по уровню экономики не ранее чем через 100 лет. Челябинску же не хватит даже века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в КБ «Стрелка» подсчитали, сколько понадобится российским городам-миллионникам времени, чтобы догнать столоицу по уровню подушевого валового продукта.

Оказалось, что среднестатистический мегаполис при с охранении существующей динамики развития сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы через 100 лет. Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей, напоминает РБК. По уровню ВГП (валовый городской продукт – ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала), сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны) их можно разделить на две группы:

– продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010 – 2017 годах 1,4%;

– отстающие города со средним темпом прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%.

К первой группе эксперты относят Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар.

Ко второй – Воронеж, Омск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, Нижний Новгород и Челябинск.

Эксперты отмечают, что российские города-миллионники в 2017 году обеспечивали 32,3% ВВП страны. Доля Москвы в этой сумме – 54,4%, еще 15,1% обеспечивает Санкт-Петербург, остальные миллионники вместе взятые – всего 30,5%. Например, вклад Челябинска в ВВП страны составляет 0,6%. А его ВГП на душу населения не дотягивает до 450 тысяч рублей, в то время как у Москвы – 1 млн 300 тысяч.

Доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного горожанина, согласно результатам исследования, оказались в разы выше, чем в других российских мегаполисах, – 169 тыс и 97 тыс рублей соответственно против 23 тыс рублей в среднем в других городах-миллионниках (по данным на 2017 год). Миллионникам из первой группы нужно увеличить темпы прироста ВГП минимум в 4 раза, и тогда им придется потратить 10 лет, чтобы достичь сегодняшние показатели Москвы. При существующих темпах гонка растянется на 100 лет.

Городам из второй группы, включая Челябинск, нужно гораздо больше времени. Даже если им удастся поднять тем прироста ВГП до 5,4% в год, за столицей они будут гнаться не менее 20 лет. Но для этого сами темпы придется поднять почти в 30 раз, что не представляется возможным. При существующих же показателях «гонка» растянется на века.

Российские миллионники, за исключением Москвы, оказались в «ловушке среднего дохода», считают эксперты: стадия активного роста за счет массового переселения сельских жителей в города и их приобщения к потребительской экономике уже пройдена. А новые подходы для устойчивого роста в мегаполисах пока не выработали.

При этом, если у других миллионников сформировались собственные специализации (например, в Краснодаре и Екатеринбурге высока доля занятых в торговле, в Омске, Уфе и Казани – в обрабатывающей промышленности, высокой долей занятых и высокой производительностью в строительстве отличается Краснодар, в операциях с недвижимым имуществом – Краснодар, Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск), Челябинску в этом смысле похвастаться нечем.

Эксперты считают, что для выхода из кризиса необходимо сформировать стратегию инвестирования в российские города с учетом именно отраслевой специализации. Причем объем инвестиций по отношению к ВГП должен составлять не менее 25%.

Еще один фактор, который может ускорить рост экономики городов, – создание мотивации для местных властей стимулировать этот рост. Сегодня темпы роста объема муниципальных бюджетов вдвое отстают от темпов роста ВГП. За семь лет российские города-миллионники (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в среднем нарастили свой ВГП почти в два раза в номинальном выражении, но рост объемов городских бюджетов составил всего 49% в номинальном выражении. Объем недофинансирования мегаполисов в России с 2010 по 2017 год составил 510 млрд руб. (в среднем 5,2 млрд руб. в год для каждого города), оценивают в КБ «Стрелка».

Челябинск, Светлана Намская

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