Госдума приняла закон о квотировании выбросов

Госдума приняли в третьем чтении закон о квотировании выбросов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минприроды России, сегодня, 17 июля, в окончательном чтении принят закон, призванный обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и применение системы квотирования в крупных промышленных центрах.

Он предусматривает проведение квотирования выбросов в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита и Челябинск. Впоследствии опыт может быть распространен на все субъекты РФ.

Для выбранных городов утверждены комплексные планы мероприятий. Росприроднадзором будут проведены сводные расчеты загрязнения воздуха, на основании которых будет применен механизм квотирования выбросов. К 2025 году квоты выбросов должны обеспечить снижение загрязнения воздуха в 10 регионах России на 20%.

На основе данных сводных расчетов Роспотребнадзором будет определен перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих наибольший риск для здоровья человека. Именно для них разрабатываются ограничения. Промышленные предприятия должны будут обеспечить снижение выбросов на своих объектах, а также, в случае, если это невозможно, в установленные сроки осуществить компенсационные мероприятия, согласованные с территориями.

Одновременно на субъект РФ возлагается обязанность внедрять меры по снижению выбросов от транспорта, печного отопления жилищного сектора и социальных объектов.

Минприроды России наделяется полномочием по установлению требований к проведению предприятиями ограничительных мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.

Правила проведения сводных расчетов и правила квотирования выбросов планируется утвердить приказами Минприроды России. Документы планируется разработать с привлечением представителей бизнеса и регионов, где проводится эксперимент. Специальная рабочая группа уже создана в министерстве.

Впрочем, далеко не все уверены, что принятый закон приведет к чаемым результатам. «Закон очень мутный, разобраться в нем очень тяжело и, как мне кажется, это сделано совсем неспроста. Чем сложнее закон, тем легче уходить от ответственности за его неисполнение», – рассуждает активист движения «Челябинск, дыши» Андрей Костенко. Общественников смущает и то, что многие специалисты-экологи выступали против законопроекта. Им было совершенно непонятно, как принципы квотирования могут быть реализованы на практике: как будут считать объемы выбросов, чем замеряться и, наконец, кого привлекать к ответственности в случае нарушений.

Это же беспокоит и эко-активистов. «Вот наш квартал, проводим замер, выясняем, что превышены нормы по, допустим, формальдегиду и… И выясняется, что ответственными за превышение формальдегида в нашем квартале могут быть 10 предприятий. И вот всем десяти предприятиям выкатывается штраф. И что дальше? Правильно! Все эти десять предприятий отправляются в суд и доказывают, что у них превышений нет! И? И на этом все! Бурная деятельность и никакого результата!" – говорит представитель «Челябинск, дыши».

С ним согласен председатель группы по экологии общественной палаты Копейска Виталий Полторацкий: «Любые расчеты предполагают платежи или штрафы. А теперь скажите, кто будет платить за автомобили в случае признания их источниками загрязнения?».

«Придумывают подобное полные технократы, которые думают, что в природе, как в цеху – пол помыли, мусор вынесли – и чисто? Само понимание экологической экспертизы выросло не на пустом месте! В природе все очень быстро движется, меняется и синергирует... Приемлемое качество среды может отличаться буквально метр от метра, – комментирует эколог Оксана Цитцер. – Представьте, что Природа – это единый организм с венами и сосудами (реки, подземные источники), депо отходов и их переработка (печень, почки, кишечно-желудочная система), пищевые цепочки на атомно-молекулярном уровне, регулируемые климатической и солнечно-циклической системой (нервная и нейронная система), миграция отдельных видов и транспортное взаимодействие объектов среды (сердечно-сосудистая и легочная системы), земная и почвенная поверхность (кожа человека), недра и леса (костяк человека)... Это можно извне квотировать??? Да организм сразу даст сбой, и проблема вылезет совсем в неожиданном месте...»

Не в восторге от закона и промышленники. Так, в РСПП заявили, что в законе не прописан четкий механизм распределения квот между предприятиями, что автоматически открывает богатейшее поле для коррупции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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