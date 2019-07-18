Оставшись без чистого воздуха, Челябинск может остаться и без питьевой воды

Нехватка водных ресурсов в Челябинской агломерации становится все острее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайшее время Челябинск может столкнуться с проблемой, на фоне которой побледнеет даже катастрофическое состояние атмосферы. Город и его окрестности могут лишиться питьевой воды.

Все дело в том, что единственный питьевым источником для Челябинской агломерации остается Шершневское водохранилище. Об этом в очередной раз вспомнили участники заседания дискуссионного клуба «ПроПолис» «Водные проблемы Челябинска: как сделать Шершни и реку Миасс чище».

«С начала 1980-х годов для Челябинска очень остро стоит вопрос резервных питьевых источников. И до сих пор он не решен. Именно тогда в город пришла большая засуха. Тогда проблему решили за счет Увильдов и выпили чуть ли не половину в течение года. Уровень воды в озере восстанавливался порядка 20 лет. И стало ясно, что за счет озер эту проблему решить не удастся», – рассказал заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования ЧелГУ Дмитрий Двинин.

Дело в том, что, хотя Южный Урал и славится множеством озер, все они слишком малы по объему, отметили участники встречи, и некоторых из них хватит лишь для того, чтобы обеспечить город-миллионник водой всего на две недели. К тому же, воду из Челябинской области забирает еще и Екатеринбург (из Нязепетровского гидроузла). При этом совершенно бесплатно.

Челябинску же и окрестностям приходится довольствоваться Шершневским водохранилищем. Причем качество воды в нем падает. «Выше Челябинска по течению стоит ряд экологически опасных объектов, таких как водоочистные сооружения Миасса и Карабаша, которые очень часто ведут сброс недоочищенной воды. Поскольку воду нельзя очистить от фосфатов (это моющие средства), от солей. А любая соль – это электролит, который способствует росту водорослей, в том числе, сине-зеленых, которые наиболее опасны для нас», – говорит предприниматель Игорь Башарин.

В тон ему рассуждает и начальник санитарно-лабораторной службы МУП ПОВВ Валентина Аксенова. «Техногенная нагрузка за последние 10-15 лет резко возросла. Поэтому качество воды в Шершнях резко изменилось, – рассказала она. – Оно изменилось не столько по химии, сколько по биологии. Да, водоемы цветут во всем мире. Но наше водохранилище небольшое по объему, хорошо прогревается. К тому же, в верховьях его идет значительное загрязнение биогенными веществами. Это и фосфор, это и аммиачная группа – то, что идет на питание водорослей. И с каждым годом их число увеличивается. Пока наши очистные справляются. Но недалек тот день, когда справляться они не будут. На сегодняшний день исходная вода относится к третьей категории Б. Это очень загрязненная».

Кроме того, вокруг Шершней располагаются нефте- и продуктопроводы. И если произойдет авария, нефть попадет в водохранилище. «Тогда мы обязаны будем остановить очистные сооружения. Иначе мы загрязним всю фильтрующую загрузку, и наше оборудование встанет очень надолго», – призналась Валентина Аксенова. И рассказала, что прецедент уже был: в конце 2018 года нефтепродукты попали в Шершни. К счастью, это произошло зимой, и они просто примерзли ко льду. И специалисты МЧС вырезали лед и ликвидировали загрязнение.

При этом активно рекламируемый правительством и Русской медной компанией Долгобродский канал (РМК участвует в финансировании строительства) мало изменит ситуацию, считают специалисты. Канал призван соединить реку Уфа и Аргазинское водохранилище, откуда вода пойдет уже в Шершни. Но качество исходной воды это вряд ли повысит.

«Там тоже не совсем чистая вода, – говорит Валентина Аксенова. – Там очень много гуминовых кислот. Река Уфа проходит через болотца. И вода придет к нам не того качества, которого бы нам хотелось. Гуминовые кислоты – это все-таки органика. Для нас это новые проблемы. Да, водность улучшится. Возможно, снизится цветение. Но какая придет вода...» Да и надежды на сокращение сине-зеленых водорослей тоже мало: эксперименты, проведенные в других регионах, показали, что органика из других источников, пришедшая в какой-либо водоем не только не сократила объем загрязнения сине-зелеными водорослями, но сама превратилась в проблему.

Ситуация усугубляется изношенной инфраструктурой: водопроводные сети изношены на 70%, и никто не считал, сколько из-за этого питьевой воды уходит просто в землю. Свою долю осложнений добавляют и многочисленные скотомогильники и захоронения, находящиеся в верховьях Шершней и подтапливаемые весной во время разлива рек. Ведь потом вода с них тоже стекает в Шершни. Недавно же появилась и еще одна головная боль – полигон твердых коммунальных отходов в Полетаево. «Недавно убрали из верховьев несколько несанкционированных свалок. Но теперь у нас в районе Полетаево огромная санкционированная свалка во втором охранном поясе. Чего мы ждем от источника?!» – задает риторический вопрос представитель МУП ПОВВ.

Реальным выходом может стать поиск альтернативного независимого источника питьевой воды под землей, уверены участники дискуссии. Немаловажным будет и формирование культуры водопотребления: пересмотреть отношение к воде необходимо и жителям агломерации, и предприятиям. При этом, по словам экспертов, промышленным предприятиям необходимо будет существенно снизить уровень водопотребления. Впрочем, пока ни о каком сокращении речи не идет. Наоборот, под Челябинском строится Томинский горно-обогатительный комбинат, который планирует забирать из реки Миасс на участке между Аргазинским и Шершневским водохранилищами 24,6 миллиона кубометров воды в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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