Даже не пытались: в Челябинской области не произошло разворота в экономической политике

В минувшем году в Челябинской области не произошло «разворота» в экономической политике. И это повышает риск дальнейшего замедления развития региона. К такому выводу пришел экономист Сергей Гордеев, проанализировав ключевые тенденции социально – экономической динамики 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалист отмечает, что основные тенденции в экономике региона носят негативный характер и не способствуют компенсации уже существующего отставания, а скорее усиливают его.

«Отсутствие заметных перемен в экономической политике на областном уровне, а по большинству проблемных направлений – отсутствие даже попыток сколько-нибудь масштабного «разворота» негативных трендов и практик, существенно повышает вероятность консервации сложившихся в последние годы в Челябинской области институциональных отношений, замедляющих развитие», – говорит Гордеев.

По его данным, большинство ключевых показателей регионального развития 2019 года, определяющих ближайшие перспективы, уступают средним по России. Исключение составляет лишь весьма умеренный рост объемов промышленного производства, который соответствует среднероссийскому уровню – 102,4%. «Однако он обусловлен, прежде всего, результатами ограниченного числа предприятий горнодобывающей промышленности и металлургии (этот рост отмечался нами два года назад как общеуральский тренд «Демидов 2.0»), – подчеркивает специалист, что не может существенно изменить ситуацию в регионе в целом».

В результате, один из главных индикаторов доходов населения – рост реальной заработной платы на Южном Урале тоже отстает от среднероссийского показателя и вообще весьма низок – всего 1,7% к уровню прошлого года. Напомним, в 2018 году (в год президентских выборов) ситуация с доходами населения в регионе несколько выровнялась, а сложившая в 2019 году динамика демонстрирует возврат к потере темпов роста в самой социально чувствительной сфере жизни. Кроме того, рост социальных показателей в действующих ценах близок к нулю: оборот розничной торговли -100,6%, объем платных услуг населению – 100,2%. И при переходе к сопоставимым ценам на основе индекса потребительских цен (103,9%) однозначно уводит эти показатели в «красную» зону падения. Наиболее критичную тенденцию эксперт отмечает в сфере строительства: нарастающее на протяжении последних лет и ставшее в минувшем году фактически «обвальным» падение – за три года объемы снизились до 69,9%.

«Подобная динамика характеризует полный провал региональной инвестиционной политики и проектной деятельности, по сути, давно подмененной рекламными, имиджевыми и отчетными кампаниями при очевидном дефиците (почти полном отсутствии) реальных, экономически состоятельных проектов, – заявляет Гордеев. – Шансы существенного и долгосрочного улучшения ситуации на любой территории при минимуме возведения новых промышленных и гражданских объектов призрачны. Тенденция спада затронула и наиболее социально значимое направление – строительство жилья». Новая тенденция прошедшего года: резкое падение под влиянием ряда внешнеэкономических факторов индекса цен производителей промышленных товаров – с 111,3% в 2018 году до 99,8% в 2019 году. Это несет риски для финансовой стабильности промышленности и региона в целом. Принципиальным в нынешней социально-экономической ситуации эксперт считает отсутствие каких-либо улучшений в динамике всего комплекса рассматриваемых региональных показателей:

«Положение дел в строительстве и инвестициях на фоне многомиллиардного вывоза капитала из региона еще раз подчеркивает отсутствие стратегического видения перспектив Челябинской области, – говорит Сергей Гордеев. – Символом этой ключевой проблемы является не вызывающая никакого доверия, абсолютно фальшивая «Стратегия 2035». Ее очевидная нереалистичность разрушительна для любых созидательных проектов и серьезных инициатив. Наблюдаемое замедление развития Челябинской области при масштабном выводе из региона финансовых ресурсов (по данным, зафиксированным в статистике, до 200 млрд рублей ежегодно – что превышает годовой объем строительства в регионе) свидетельствует об инерционном движении по сложившейся траектории в условиях так называемого «эффекта колеи». Без существенных управленческих усилий по выходу из этой «колеи», в которой регион увяз после локального кризиса 2015 года и последующей социально-экономической политики областных властей, способствующей монополизации и необратимому выдавливанию части местного бизнеса из региона, велика вероятность окончательного скатывания к региональной консенсусной стагнации».

Ситуация, когда власть создает видимость преобразований, проводя так называемые «косметические реформы», и позволяет бизнес-элитам получать сверхдоходы, не требуя существенного увеличения расходов на внутрирегиональные проекты, в принципе, не несет риска больших «потрясений». Но имеет отложенный эффект: область перестает развиваться, заметного роста экономики и улучшения качества жизни населения ждать не приходится. А это ведет накоплению социального негатива и увеличению внутреннего напряжения.

Челябинск, Игорь Юров

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