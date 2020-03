Уральские металлурги объединили IT-процессы в единую систему

На Магнитогорском металлургическом комбинате создана единая корпоративная система управления IT-процессами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «ММК») завершило проект по построению системы управления корпоративными IT-сервисами. Внедренное ITSM-решение на базе программного продукта Naumen Service Desk обеспечивает оперативную и качественную обработку запросов пользователей организаций Группы ПАО «ММК».

В рамках проекта ООО «ММК-Информсервис» автоматизировало основные IT-процессы компании, включая управление инцидентами, запросами на обслуживание и конфигурационными IT-единицами. Работа с взаимосвязанными сервисными процессами осуществляется в единой среде благодаря созданию специализированного портала и пользовательского каталога бизнес-услуг.

«Создание единой корпоративной системы управления IT – одна из приоритетных задач повышения зрелости IT-процессов и адаптации их к постоянно растущим требованиям к эффективности и клиентоориентированности IT. Мы успешно решили эту задачу, внедрив современное, гибкое, настраиваемое и масштабируемое решение, рассчитанное на большие нагрузки. Есть уверенность, что благодаря возможностям системы управляемость и прозрачность предоставления IT-услуг значительно повысятся. С ее помощью пользователи смогут более эффективно взаимодействовать с IT в единой автоматизированной среде. Это поможет перейти на бизнес-ориентированную модель управления IT-системами, что станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию цифровых сервисов в Группе ПАО «ММК», – отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.20

Причина смерти второклассника из Магнитогорска до сих пор неизвестна. / Челябинские чиновники вспомнили про затерявшиеся под завалами снега непостроенные дороги. / «Они утонули»: Челябинск стал опасен для пешеходов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»